Wireless CarPlay nachrüsten: Twelve South steigt mit AirFly Drive ein

Twelve South ist iPhone-Nutzern vor allem durch seine AirFly-Audioadapter, Ladegeräte und weiteres Apple-Zubehör bekannt. Jetzt erweitert der Hersteller die Produktfamilie um den AirFly Drive. Der kompakte Adapter verwandelt eine vorhandene kabelgebundene CarPlay-Verbindung in Wireless CarPlay und lässt das iPhone anschließend in Tasche oder Jacke.

Das Prinzip kennen wir bereits von zahlreichen günstigeren Adaptern. Der AirFly Drive wird mit dem USB-Anschluss verbunden, den das Fahrzeug normalerweise für CarPlay verwendet. Beim ersten Start wird das iPhone über Bluetooth gekoppelt, die eigentliche CarPlay-Verbindung läuft anschließend drahtlos. Unterstützt werden sowohl USB-A als auch USB-C.

Nach der erstmaligen Einrichtung stellt der Adapter die Verbindung beim Start des Autos automatisch wieder her. Voraussetzung ist lediglich, dass WLAN und Bluetooth auf dem iPhone eingeschaltet sind.

Zwei iPhones per Knopfdruck wechseln

Ein interessantes Detail ist der sogenannte Smart Button. Der AirFly Drive merkt sich die beiden zuletzt gekoppelten Smartphones und bevorzugt zunächst das zuletzt verwendete Gerät. Wird dieses innerhalb von 15 bis 30 Sekunden nicht gefunden, versucht der Adapter automatisch das zweite Smartphone zu erreichen.

Wer sich ein Auto mit einer zweiten Person teilt, kann zudem per Knopfdruck wechseln. Der Smart Button trennt die aktuell bestehende Verbindung. Ist ein zweites Smartphone gespeichert und in Reichweite, versucht der AirFly Drive anschließend automatisch, dieses zu verbinden. Ein zehn Sekunden langer Tastendruck setzt den Adapter dagegen vollständig zurück.

Kabelgebundenes CarPlay bleibt Voraussetzung

Wichtig ist wie bei allen Adaptern dieser Art: Der AirFly Drive rüstet CarPlay nicht grundsätzlich nach. Das Fahrzeug muss Apple CarPlay bereits ab Werk oder über das verbaute Autoradio per Kabel unterstützen. Twelve South nennt mindestens iOS 10. Android-Nutzer können den Adapter ebenfalls verwenden, sofern das Auto kabelgebundenes Android Auto unterstützt und mindestens Android 11 zum Einsatz kommt.

Firmwareupdates lassen sich über eine lokale Verwaltungsseite installieren. Dort bietet Twelve South zudem Einstellungen zur Reduzierung möglicher Verzögerungen und Audioaussetzer an. Eine Kompatibilitätsliste für unterstützte Fahrzeuge stellt der Hersteller ebenfalls bereit.

Wireless-CarPlay-Adapter sind inzwischen für teilweise deutlich unter 50 Euro erhältlich. Der AirFly Drive dürfte deshalb weniger mit einer grundsätzlich neuen Funktion punkten als mit der einfachen Einrichtung und insbesondere dem schnellen Wechsel zwischen zwei regelmäßig genutzten Smartphones. Preis und Veröffentlichungsdatum sind noch nicht bekannt.