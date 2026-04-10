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Für 3 bis 4 volle Ladungen

Für die Apple Watch: Joyroom kombiniert Ladekabel und Powerbank
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16 Kommentare 16

Bereits vor einiger Zeit hatten wir auf eine kleine Zusatzbatterie von Joyroom hingewiesen, die sich gezielt an Nutzer der Apple Watch richtet. Die Mini-Powerbank kombiniert einen magnetischen Ladepuck mit einem integrierten Akku und ermöglicht so das Aufladen der Uhr auch ohne Steckdose, etwa unterwegs im Fahrzeug oder auf Reisen.

Ladegerat Apple Watch

Integrierte Lösung für unterwegs

Im Zuge einer kurzfristigen Angebotsaktion ist das Modell mit 2.500 mAh derzeit günstiger bei Amazon erhältlich. Statt rund 20 Euro werden aktuell 12,53 Euro aufgerufen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und läuft noch bis zum 12. April.

Ladegeraet Apple Watch

Die Powerbank ist so ausgelegt, dass sie mehrere Ladevorgänge ermöglicht. Laut Hersteller reicht die Kapazität aus, um eine Apple Watch je nach Nutzung etwa drei bis vier Mal vollständig mit Energie zu versorgen.

Besonderheit ist das fest verbaute USB-C-Kabel. Dieses dient nicht nur zum Aufladen des Akkus selbst, sondern kann bei Bedarf auch andere Geräte versorgen. Selbst wenn der interne Akku leer ist, lässt sich die Apple Watch weiterhin über das Kabel laden.

Produkthinweis
JOYROOM 2500mAh Powerbank für Apple Watch 11 mit USB C Ladekabel, [LED-Display] Magnetisch Kabellos Tragbares... 12,53 EUR 16,99 EUR

Alternative mit kleinerem Akku

Neben dem größeren Modell bietet Joyroom ein weiteres Gerät mit 2.000 mAh an, das ebenfalls im Rahmen der Aktion günstiger angeboten wird. Hier liegt der aktuelle Preis bei 14,99 Euro, während regulär etwa 26 Euro veranschlagt werden.

Apple Watch Ladegeraet 2000mah

Auch dieses Ladegerät nutzt eine magnetische Verbindung, die die Apple Watch automatisch in die richtige Position bringt. Allerdings ohne Schnellladefunktion: Eine vollständige Ladung dauert laut Hersteller bei den meisten Modellen etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Bei größeren Varianten wie den Ultra-Modellen kann der Vorgang etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Eine kleine Anzeige informiert über den aktuellen Ladezustand. Dank kompakter Bauweise und integrierter Schlaufe lässt sich das Gerät auch am Schlüsselbund befestigen und transportieren.

Produkthinweis
JOYROOM Kabelloses Ladegerät für Apple Watch Serie 11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE/SE2/SE3, Ultra 3/Ultra 2/Ultra, 2000 mAh... 14,99 EUR 25,99 EUR

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10. Apr. 2026 um 08:02 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    16 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Habt ihr den Text von der KI verfassen lassen? Ich sag nur: Die Mini-Powerbank Gerät.

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  • Wie oft bewerbt ihr das Teil?
    Habe dies beim letzten mal gekauft und bin nicht wirklich begeistert.
    Preislich günstig aber die Watch läd nur sehr langsam und das Handy wird auch kaum vom…..

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  • Ich habe ich das richtig verstanden, dass die Joyroom die Schnellladung der Ultra unterstützt im Gegensatz zu der anderen vorgestellten Powerbank?

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  • Bin auch zufrieden mit dem Gerät.
    Top für den Urlaub.
    Die Ladezeiten sind gar nicht so schlecht (AW11).

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