Für 3 bis 4 volle Ladungen
Für die Apple Watch: Joyroom kombiniert Ladekabel und Powerbank
Bereits vor einiger Zeit hatten wir auf eine kleine Zusatzbatterie von Joyroom hingewiesen, die sich gezielt an Nutzer der Apple Watch richtet. Die Mini-Powerbank kombiniert einen magnetischen Ladepuck mit einem integrierten Akku und ermöglicht so das Aufladen der Uhr auch ohne Steckdose, etwa unterwegs im Fahrzeug oder auf Reisen.
Integrierte Lösung für unterwegs
Im Zuge einer kurzfristigen Angebotsaktion ist das Modell mit 2.500 mAh derzeit günstiger bei Amazon erhältlich. Statt rund 20 Euro werden aktuell 12,53 Euro aufgerufen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und läuft noch bis zum 12. April.
Die Powerbank ist so ausgelegt, dass sie mehrere Ladevorgänge ermöglicht. Laut Hersteller reicht die Kapazität aus, um eine Apple Watch je nach Nutzung etwa drei bis vier Mal vollständig mit Energie zu versorgen.
Besonderheit ist das fest verbaute USB-C-Kabel. Dieses dient nicht nur zum Aufladen des Akkus selbst, sondern kann bei Bedarf auch andere Geräte versorgen. Selbst wenn der interne Akku leer ist, lässt sich die Apple Watch weiterhin über das Kabel laden.
Alternative mit kleinerem Akku
Neben dem größeren Modell bietet Joyroom ein weiteres Gerät mit 2.000 mAh an, das ebenfalls im Rahmen der Aktion günstiger angeboten wird. Hier liegt der aktuelle Preis bei 14,99 Euro, während regulär etwa 26 Euro veranschlagt werden.
Auch dieses Ladegerät nutzt eine magnetische Verbindung, die die Apple Watch automatisch in die richtige Position bringt. Allerdings ohne Schnellladefunktion: Eine vollständige Ladung dauert laut Hersteller bei den meisten Modellen etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Bei größeren Varianten wie den Ultra-Modellen kann der Vorgang etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Eine kleine Anzeige informiert über den aktuellen Ladezustand. Dank kompakter Bauweise und integrierter Schlaufe lässt sich das Gerät auch am Schlüsselbund befestigen und transportieren.
Habt ihr den Text von der KI verfassen lassen? Ich sag nur: Die Mini-Powerbank Gerät.
Fehler sprechen doch eigentlich gegen ki, oder? :)
Denke eher, dass das menschlich ist: Der Kopf kann sich zwischen „die Powebank“ und „das Gerät“ nicht entscheiden und die Finger tippen währenddessen beides :)
Danke, das war mein Fehler. Ist korrigiert.
(Und passiert gerne mal, wenn wir unzufrieden mit einem Satz sind, den editieren, aber noch etwas vom vorherigen Satz darin vergessen.)
Selbst wenn es so wäre! Was juckt dich das? Bist du der Ordnungshüter der Rechtschreibung oder was?
Und du wohl Dauer frustriert oder was?
Wie oft bewerbt ihr das Teil?
Habe dies beim letzten mal gekauft und bin nicht wirklich begeistert.
Preislich günstig aber die Watch läd nur sehr langsam und das Handy wird auch kaum vom…..
Ich finde es generell so das auch stationäre Ladegeräte ob nun für 2 oder 3 Geräte die Watch langsam laden . Oder die Dinger kosten 150 Euro . Seit ich die Ultra habe nervt mich das total . Wer einen Preis/Leistung Tip hat gerne her damit .
Lade meine Ultra am liebsten am Usbc Puck – der läd am schnellsten mit Original Usbc Apple Netzteil.
Finde die Lade Zeit für die Ultra völlig okay.
Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Habe auch die Powerbank und die macht was sie soll. Ich lade meine Watch in der Nacht. Da ist mir egal, ob das eine Stunde mehr oder weniger dauert.
Dafür gibt es aber Kabel mit Steckdose. So ein portables Gerät ist doch für unterwegs und da lädt man es ja normal nicht nachts außer beim Camping vielleicht.
Ich habe ich das richtig verstanden, dass die Joyroom die Schnellladung der Ultra unterstützt im Gegensatz zu der anderen vorgestellten Powerbank?
Welche der beiden meinst du jetzt genau, die für 12,53€?
Die Frage würde mich auch interessieren und Erfahrungswerte mit Ladezeiten für die Apple Watch Ultra.
Ich glaube nicht, dass mit „allerdings ohne Schnellladefunktion“ bei der kleineren Powerbank gemeint ist, dass die größere die Schnellladung unterstützt.
Bin auch zufrieden mit dem Gerät.
Top für den Urlaub.
Die Ladezeiten sind gar nicht so schlecht (AW11).