Schwule Dating-App entfernt: Apple löscht Grindr aus Chinas App Store

Apple selbst wurde in den zurückliegenden Jahren immer wieder für den Umgang mit den Forderungen der chinesischen Regierung kritisiert, die in der Regel kritiklos und ohne öffentliche Stellungnahmen umgesetzt wurden.

Bereits in den vergangenen Wochen sollen Grindr-Nutzer in China immer wieder von Verbindungsproblemen und fehlerhaften Ladevorgängen der App betroffen gewesen sein.

Grindr hat seine Wurzeln in den USA, aber auch starke Verbindungen nach China. Grindr wurde initial in Los Angeles entwickelt, dann aber nach China verkauft – seit März 2020 segelt die App wieder unter amerikanischer Flagge .

Apple hat eine der populärsten Dating-Applikationen der schwulen Community aus der chinesischen Filiale des App Stores entfernt. Kurz vor den olympischen Spielen in Peking lässt sich die App nun nicht mehr auf iPhone-Modellen in China installieren.

