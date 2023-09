Schwachstelle BlastPass: Auch iOS 17.0.2 für iPhone 15 verfügbar

Den im Zusammenhang mit den aktuellen Updates von Apple veröffentlichten Informationen zufolge mussten zusätzlich zu den bereits korrigierten Fehlern im Bildverarbeitungssystem ImageIO und der Wallet weitere Sicherheitslücken in den Sicherheits- und Kernel-Komponenten der Apple-Betriebssysteme sowie in der Safari-Basis WebKit gestopft werden.

Ergänzend zu den am frühen gestrigen Abend verteilten Sicherheitsupdates für das iPhone, das iPad, die Apple Watch und den Mac steht mit iOS 17.0.2 inzwischen zusätzlich eine Aktualisierung zur Verfügung, die sich ausschließlich um die von heuten an verfügbaren iPhone-15-Modelle kümmert. Wer heute sein neues iPhone erhält, wird also als erstes ein wichtiges Sicherheitsupdate installieren.

