Verkaufsstart: iPhone 15 teils noch zur Abholung heute erhältlich

Die neuen iPhone-Modelle sind von heute an offiziell verfügbar und wie schon im vergangenen Jahr können Schnellentschlossene kurzfristig noch eines der Geräte zur Abholung im Apple Store ergattern. Im Onlineshop von Apple kann man im Rahmen der Bestellung des iPhone 15 und des iPhone 15 Pro jetzt auch die Verfügbarkeit in den einzelnen Apple-Ladengeschäften abfragen. Aktuell stehen in den 16 deutschen Apple Stores so gut wie alle Varianten der neuen Modelle teils sogar heute noch oder ansonsten morgen zur Abholung bereit.

Diese Nachricht dürfte vor allem für jene Vorbesteller gelegen kommen, die sich auf die Versprechungen einzelner Anbieter verlassen und im Laufe des gestrigen Tags die Nachricht erhalten haben, dass das neue Smartphone nicht wie ursprünglich versprochen heute schon zugestellt wird, sondern die Lieferung teils sogar auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Zumindest teilweise sind auch die neuen Modelle der Apple Watch direkt von heute an in den Apple-Ladengeschäften verfügbar. Hier steht ebenfalls die Möglichkeit bereit, den Lagerbestand über die Apple-Webseite zu prüfen. Der Besuch vor Ort ist zudem mit dem Vorteil verbunden, dass man die neuen Geräte hier nochmal in die Hand nehmen oder auch die unterschiedlichen Farben so sieht, wie sie tatsächlich wirken, und sich dabei nicht auf die von Apple veröffentlichten Grafiken verlassen muss.

Verfügbarkeit bei Apples Vertriebspartnern

Wie es in Sachen Verfügbarkeit bei den Vertriebspartnern von Apple aussieht, lässt sich aktuell noch nichts sagen. Amazon wechselt heute von den bis gestern möglichen Vorbestellungen zur Anzeige der tatsächlichen Verfügbarkeit. Aktuell heißt es hier aber noch durch die Bank „Momentan nicht verfügbar“.

Bei MediaMarkt muss man mit der Verfügbarkeitsanzeige erfahrungsgemäß vorsichtig sein. Hier bleibt abzuwarten, ob im Laufe des Tages auch die Verfügbarkeit und damit verbunden eine Reservierungsmöglichkeit in den einzelnen Filialen ergänzt wird.