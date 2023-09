iOS 17 Videoplayer: Kein Spulen auf dem ganzen Display

Es ist anzunehmen, dass die Funktion nicht selten auch dazu geführt hat, dass versehentlich gespult wurde und Apple sich dementsprechend mit Supportanfragen und Beschwerden konfrontiert sah. Anders können wir uns nicht erklären, dass die Option mit iOS 17 komplett gestrichen wurde. Ein Versehen darf man ausschließen, denn das „Scrubbing an beliebiger Stelle“ war schon in der ersten Beta-Version von iOS 17 nicht mehr vorhanden und Anlass für Fehlerberichte der Beta-Tester.

Insert

You are going to send email to