Virtual Try-On: Amazon-App mit virtueller Anprobe für erste Produkte

Der Online-Händler Amazon hat seine offizielle iOS-Applikation nun auch in Deutschland um die Möglichkeit ergänzt, erste Produkte virtuell anzuprobieren. Den Auftakt machen dabei Designer- und Sonnenbrillen bekannter Marken wie etwa die von Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein und Carrera.

Die neue Funktion wird in der offiziellen Amazon-Applikation unter allen teilnehmenden Produkten angezeigt und fordert euch vor der ersten Nutzung dazu auf, der Anwendung den Zugriff auf die iPhone-Kamera zu gestatten. Ist die Zugriffsberechtigung erteilt, blendet die Amazon-App nach Auswahl der Funktion „Virtuelle Anprobe“ das Kamerabild der vorderseitig angebrachten FaceTime-Kamera an und zeigt das Gesicht entsprechend im Vollbild an.

Auf dieses projiziert die Amazon-App eine virtuelles Abbild der ausgewählten Brillen und gestattet deren Musterung aus allen möglichen Blickwinkeln.

1.500 Brillen zum Start

Zum Start der neuen Funktion bietet Amazon über 1500 Sonnenbrillen-Modelle zum Anprobieren an. In den kommenden Monaten sollen dann weitere Produkt- und Modekategorien folgen. Amazon führt hier etwa Schuhe als eine der möglichen Erweiterungen an.

Die neue Funktion soll dabei helfen Bestellungen zu vermeiden, die nur zum Aus- bzw. Anprobieren von Produkten dienen und schon vorher dabei helfen einzuschätzen, ob die gewählte Brillenform zum eigenen Gesicht passt. Zudem verspricht sich Amazon von der neuen Option einen Netzwerk-Effekt: So können Anwender die virtuellen Anproben in sozialen Netzwerken teilen und so schon vor dem Kauf die Werbetrommel für ausgewählte Produkte rühren.

Die 3D-Modelle geben einen guten Eindruck von Größe und Brillenform, vermitteln aber kein wirklich gutes Bild von eingesetztem Material und Farbgebung. Dafür wirken die 3D-Modelle leider noch zu unnatürlich.