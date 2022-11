Katar 2022: Datenschützer empfiehlt Extra-iPhone für WM-Apps

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Prof. Ulrich Kelber, hat vor dem Einsatz der Smartphone-Applikationen Ehteraz und Hayya gewarnt, die Gäste der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 bei der Einreise in das Emirat installieren müssen.

Die beiden mobilen Apps, die in Apples Software-Kaufhaus zum kostenlosen Download angeboten werden und, zumindest im Fall der Hayya-Applikation, bereits dabei sind die offiziellen App-Store-Charts zu stürmen, werden aus Datenschutz-spezifischer Perspektive als äußerst bedenklich eingestuft.

So geht der Bundesbeauftragte für den Datenschutz unter anderem davon aus, dass die Datenverarbeitungen beider Anwendungen wahrscheinlich deutlich über die Nutzungszwecke hinaus gehen, die in den jeweiligen App Stores im Bereich der Datenschutz-Hinweise angegeben wurden.

In Apples Software-Kaufhaus sind entsprechende Hinweise auf den jeweiligen Produktseiten im Bereich „App-Datenschutz“ zusammengestellt, allerdings werden die hier eingeblendeten Informationen von den verantwortlichen Entwicklern nach Gutdünken ausgefüllt und von Apple nicht überprüft.

Nach Angaben des obersten deutschen Datenschützers würden die Apps hierzulande wohl in Konflikt mit dem Fernmeldegeheimnis stehen und würden gesammelte Nutzerdaten zur Auswertung an zentrale Server senden:

[…] So wird bei einer der Apps unter anderem erhoben, ob und mit welcher Nummer ein Telefonat geführt wird. Hierbei handelt es sich um mitunter sensible Telekommunikationsverbindungsdaten, die in Deutschland unter das Fernmeldegeheimnis fallen. Die andere App verhindert unter anderem aktiv, dass das Gerät, auf dem sie installiert wird, in den Schlafmodus wechselt. Es ist zudem naheliegend, dass die von den Apps verwendeten Daten nicht nur lokal auf dem Gerät verbleiben, sondern an einen zentralen Server übermittelt werden. […]