Insta360 Flow 2 Pro mit DockKit und Trackingfunktionen erstmals reduziert

Der von seinen Action-Kameras bekannte Anbieter Insta360 hat seine beiden aktuellen Smartphone-Gimbals, den Flow 2 Pro und den Flow 2, erstmals mit Preisnachlässen von 25 Prozent ausgezeichnet.

Der Insta360 Flow 2 Pro richtet sich an Nutzer, die ihr iPhone für stabilisierte Videoaufnahmen mit direkter Systemintegration verwenden möchten. Dafür unterstützt das Gerät Apples DockKit-Standard. Mit DockKit lassen sich iPhones direkt mit der Kamera-App des Systems und zahlreichen weiteren Anwendungen verwenden. Funktionen wie Zeitlupe oder der Cinematic Mode stehen ohne zusätzliche App bereit.

Der überarbeitete Trackingmodus „Deep Track 4.0“ erkennt Personen zuverlässiger. Eine Zoomfunktion folgt Bewegungen auch bei starker Vergrößerung. Für Gruppenaufnahmen stehen Mehrpersonen-Tracking und automatisches Framing zur Verfügung.

Funktionen für Aufnahmen im kreativen Umfeld

Für dynamische Kamerabewegungen bietet der Flow 2 Pro ein 360-Grad-Pan-Tracking an. Der „Free Tilt“-Modus erweitert die Möglichkeiten bei ungewöhnlichen Perspektiven. Eine integrierte Spiegelansicht erleichtert die Ausrichtung bei Selfies oder Vlogs. Das Gerät verarbeitet HDR-Material und versteht sich auf Formate wie Dolby Vision und Apple ProRes.

Der Insta360 Flow 2 Pro wird in Stone Grey und Summit White angeboten. Das sogenannte Creator Bundle war seit der Markteinführung im Januar für 199 Euro erhältlich und wird nun erstmals für 149 Euro angeboten.

Auch Standardversion Flow 2 günstiger

Neben dem Pro-Modell ist zudem auch der Insta360 Flow 2 ohne Pro-Funktionen erhältlich. Diese im Juni vorgestellte Variante verzichtet auf DockKit sowie auf spezielle Pro-Features wie das unbegrenzte 360-Grad-Pan-Tracking oder den freien Neigungsmodus.

Sie bietet dennoch Stabilisierung, einen integrierten Selfie Stick, ein Stativ und einen LED Scheinwerfer. Die Standardversion wurde ebenfalls im Preis reduziert und kostet nun 79 statt 109 Euro. Die Variante mit optionalem KI-Tracking ist für 99 statt 149 Euro erhältlich.

Flow 2 Pro und Flow 2 – Die Unterschiede



