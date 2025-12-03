iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 930 Artikel

Preisaktion auf aktuelle Gimbal-Generation

Insta360 Flow 2 Pro mit DockKit und Trackingfunktionen erstmals reduziert
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Der von seinen Action-Kameras bekannte Anbieter Insta360 hat seine beiden aktuellen Smartphone-Gimbals, den Flow 2 Pro und den Flow 2, erstmals mit Preisnachlässen von 25 Prozent ausgezeichnet.

Insta360 Flow Flow Pro

Der Insta360 Flow 2 Pro richtet sich an Nutzer, die ihr iPhone für stabilisierte Videoaufnahmen mit direkter Systemintegration verwenden möchten. Dafür unterstützt das Gerät Apples DockKit-Standard. Mit DockKit lassen sich iPhones direkt mit der Kamera-App des Systems und zahlreichen weiteren Anwendungen verwenden. Funktionen wie Zeitlupe oder der Cinematic Mode stehen ohne zusätzliche App bereit.

Der überarbeitete Trackingmodus „Deep Track 4.0“ erkennt Personen zuverlässiger. Eine Zoomfunktion folgt Bewegungen auch bei starker Vergrößerung. Für Gruppenaufnahmen stehen Mehrpersonen-Tracking und automatisches Framing zur Verfügung.

Insta Flow Pro 2 Flow Bento

Funktionen für Aufnahmen im kreativen Umfeld

Für dynamische Kamerabewegungen bietet der Flow 2 Pro ein 360-Grad-Pan-Tracking an. Der „Free Tilt“-Modus erweitert die Möglichkeiten bei ungewöhnlichen Perspektiven. Eine integrierte Spiegelansicht erleichtert die Ausrichtung bei Selfies oder Vlogs. Das Gerät verarbeitet HDR-Material und versteht sich auf Formate wie Dolby Vision und Apple ProRes.

Low Shooting

Der Insta360 Flow 2 Pro wird in Stone Grey und Summit White angeboten. Das sogenannte Creator Bundle war seit der Markteinführung im Januar für 199 Euro erhältlich und wird nun erstmals für 149 Euro angeboten.

Produkthinweis
Insta360 Flow 2 Pro Creator-Bundle Grau – Erster KI-Smartphone-Gimbal mit Apple DockKit, innovatives... 149,00 EUR 199,99 EUR

Auch Standardversion Flow 2 günstiger

Neben dem Pro-Modell ist zudem auch der Insta360 Flow 2 ohne Pro-Funktionen erhältlich. Diese im Juni vorgestellte Variante verzichtet auf DockKit sowie auf spezielle Pro-Features wie das unbegrenzte 360-Grad-Pan-Tracking oder den freien Neigungsmodus.

Insta360 Flow 2 2

Sie bietet dennoch Stabilisierung, einen integrierten Selfie Stick, ein Stativ und einen LED Scheinwerfer. Die Standardversion wurde ebenfalls im Preis reduziert und kostet nun 79 statt 109 Euro. Die Variante mit optionalem KI-Tracking ist für 99 statt 149 Euro erhältlich.

Produkthinweis
Insta360 Flow 2 Weiß, Gimbal für Smartphones – Zusammenklappbarer KI-Smartphone-Gimbal, KI- &... 79,00 EUR 109,99 EUR

Flow 2 Pro und Flow 2 – Die Unterschiede

Pro Nicht Pro
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
03. Dez. 2025 um 12:54 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Funktioniert super und hat auch wirklich starke Verbesserungen zum 1. Modell

    Antworten Melden

  • Hab mir gerade im großen Fluss Version 7 von DJ für 45 Otternasen gegönnt.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42930 Artikel in den vergangenen 6668 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven