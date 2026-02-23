iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 436 Artikel

REWE verteilt Einkaufsguthaben

Günstiges Apple-Guthaben und Endspurt für die Audible-Aktion
REWE bietet nach dem Ausstieg bei Payback im Rahmen von Sonderaktionen für Gutscheinkarten jetzt Bonusguthaben für den Einkauf in den eigenen Filialen an. Für regelmäßige Kunden der Supermarktkette dürfte dies attraktiver als die vorherige Lösung sein. Vorausgesetzt wird lediglich, dass man ein Kundenkonto bei REWE besitzt und die zugehörige App verwendet. Dies sollte für Stammkunden keine große Hürde sein.

Aktuell bekommt man bei REWE 10 Prozent Bonus beim Kauf von Apple-Geschenkkarten. Die Aktion ist heute gestartet und läuft noch bis Sonntag, dem 1. März in teilnehmenden Märkten, was vermutlich so gut wie alle REWE-Filialen umfasst.

Rewe Apple Aktion

Zu beachten ist, dass es den Rabatt nur beim Kauf von Gutscheinkarten in den Wertstufen 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro gibt. Man bekommt also entweder 2,50 Euro, 5 Euro oder 10 Euro pro Karte gutgeschrieben. Das Guthaben lässt sich dann beim nächsten Einkauf bei REWE einlösen. Im Zweifel fragt ihr nochmal in eurem REWE-Markt nach.

Audible-Aktion weiterhin aktiv

Und hier auch noch ein Hinweis auf die Audible-Aktion bei Amazon, die eigentlich seit gestern vorbei ist, aber auf der Webseite des Online-Kaufhauses weiterhin beworben wird.

Audible Hoerbuecher Oktober 2024

Wer es bislang noch nicht getan hat, kann es zumindest nochmal probieren. Im Rahmen der Aktion bezahlt man drei Monate lang jeweils nur 0,99 Euro statt der normalerweise fälligen 9,95 Euro für das Hörbuch-Abo von Audible.

Im Preis ist während der Laufzeit der Zugriff auf deren Flatrate-Pool sowie die Exklusiv-Podcasts von Audible enthalten. Zudem kann man jeden Monat ein Hörbuch aus dem Gesamtkatalog von Audible auswählen, auf das man auch nach Ablauf beziehungsweise Kündigung seines Abonnements noch Zugriff hat. Wählt diese „À la carte“-Titel sorgfältig aus: Audible bietet zahlreiche Neuerscheinungen oder ungekürzte Fassungen an, die man sonst ausschließlich zum Kauf angeboten bekommt.
23. Feb. 2026 um 13:54 Uhr


  • flauschibärchen

    Obacht bei solchen Angeboten, es gab in letzter Zeit viele Horrorstorries wo Gutschein Codes als vermeintliche Scams erkannt wurden und der gesamte Apple Account ausgeschaltet wurde.

  • AnotheriPhoneUser

    Wenn man den Rewe Bonus sogar direkt noch im Februar einlöst, erhält man sogar 11% Rabatt, da man auf eingelöstes Guthaben nochmal 10% Bonusguthaben erhält.

  • Lohnt es sich bei irgendeinem Abo oder ähnliches, das Guthaben einzusetzen? Audible kostet ja auch 10% mehr, also lohnt sich bei den meisten Angeboten wohl nicht.
    Wollte es schon für ifun Abo nutzen, aber dann kommt nur 70% davon an, oder?

    • retroactivemind

      Redest Du von dem Apple Guthaben? Das kann man mittlerweile tatsächlich für sämtliche Einkäufe bei Apple einsetzen, sei es für Hardware im Apple Store (zumindest bei Einkauf über die Apple Store App), oder für sämtliche iCloud-Dienste (Abos für Music, TV usw. ), oder auch für reguläre App-Einkäufe und InApp-Purchases im AppStore.

      Oder meinst Du nun das REWE Bonus-Guthaben, welches man hier bekommt? Das kannst man logischerweise erst beim nächsten Einkauf einlösen/verrechnen lassen…

      Gruß,
      Marco

    • Ifun freut sich bestimmt auch über die 70% von Dir: ist halt so bei Apple.
      Sehr löblich! Ansonsten musst Du den Kaffee und Gin direkt in Berlin abgeben.

  • Du kaufst ja nur ein normale Apple Gutscheinkarte, den Bonus bekommst du dann von Rewe

