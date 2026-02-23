Günstiges Apple-Guthaben und Endspurt für die Audible-Aktion

REWE bietet nach dem Ausstieg bei Payback im Rahmen von Sonderaktionen für Gutscheinkarten jetzt Bonusguthaben für den Einkauf in den eigenen Filialen an. Für regelmäßige Kunden der Supermarktkette dürfte dies attraktiver als die vorherige Lösung sein. Vorausgesetzt wird lediglich, dass man ein Kundenkonto bei REWE besitzt und die zugehörige App verwendet. Dies sollte für Stammkunden keine große Hürde sein.

Aktuell bekommt man bei REWE 10 Prozent Bonus beim Kauf von Apple-Geschenkkarten. Die Aktion ist heute gestartet und läuft noch bis Sonntag, dem 1. März in teilnehmenden Märkten, was vermutlich so gut wie alle REWE-Filialen umfasst.

Zu beachten ist, dass es den Rabatt nur beim Kauf von Gutscheinkarten in den Wertstufen 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro gibt. Man bekommt also entweder 2,50 Euro, 5 Euro oder 10 Euro pro Karte gutgeschrieben. Das Guthaben lässt sich dann beim nächsten Einkauf bei REWE einlösen. Im Zweifel fragt ihr nochmal in eurem REWE-Markt nach.

Audible-Aktion weiterhin aktiv

Und hier auch noch ein Hinweis auf die Audible-Aktion bei Amazon, die eigentlich seit gestern vorbei ist, aber auf der Webseite des Online-Kaufhauses weiterhin beworben wird.

Wer es bislang noch nicht getan hat, kann es zumindest nochmal probieren. Im Rahmen der Aktion bezahlt man drei Monate lang jeweils nur 0,99 Euro statt der normalerweise fälligen 9,95 Euro für das Hörbuch-Abo von Audible.

Im Preis ist während der Laufzeit der Zugriff auf deren Flatrate-Pool sowie die Exklusiv-Podcasts von Audible enthalten. Zudem kann man jeden Monat ein Hörbuch aus dem Gesamtkatalog von Audible auswählen, auf das man auch nach Ablauf beziehungsweise Kündigung seines Abonnements noch Zugriff hat. Wählt diese „À la carte“-Titel sorgfältig aus: Audible bietet zahlreiche Neuerscheinungen oder ungekürzte Fassungen an, die man sonst ausschließlich zum Kauf angeboten bekommt.