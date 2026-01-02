Stockwerke und Schritte im Blick
Für 2026: Schrittzähler, Ascend und Steps beobachten eure Bewegung
Der Jahreswechsel ist für viele iPhone-Nutzer ein Anlass, Routinen zu überprüfen und neue Ziele zu setzen. Dazu zählt häufig auch mehr Bewegung im Alltag. Aus eigener Erfahrung können wir hier vor allem jene Anwendung empfehlen, die die ohnehin vorhandenen Bewegungs- und Gesundheitsdaten übersichtlich aufbereiten und ohne großen Einrichtungsaufwand nutzbar sind.
Gemeinsam ist diesen Anwendungen der Verzicht auf eigene Sensorik. Sie nutzen die bereits erhobenen Daten aus der Gesundheitsdatenbank des Systems und unterscheiden sich vor allem in Darstellung, Schwerpunkt und Bedienkonzept.
Schrittzähler++: Fokus auf Tagesziele und Übersicht
Schrittzähler++ beschränkt sich bewusst auf wenige Kennzahlen. Die App zeigt die im Tagesverlauf erfassten Schritte und Stockwerke an und erlaubt es, ein persönliches Schrittziel festzulegen. Werte aus iPhone und Apple Watch lassen sich zusammenführen, ohne dass es zu Doppelerfassungen kommt. Die Anzeige ist klar strukturiert und schnell abrufbar.
Ergänzend gibt es eine Apple-Watch-Version mit Komplikationen für das Zifferblatt. Wer zusätzliche Motivation sucht, kann auf einfache Auszeichnungen und monatliche Herausforderungen zurückgreifen. Die App ist kostenlos nutzbar und finanziert sich über eine optionale Premium-Abo, das für die Basisnutzung jedoch nicht benötigt wird.
Entwickler: Cross Forward Consulting, LLC
Laden
Ascend: Konzentration auf erklommene Stockwerke
Ascend richtet sich an Nutzer, die in ihrem Alltag vor allem Treppen steigen und Höhenmeter zurücklegen (müssen). Die App wertet die in der Health-App gespeicherten Stockwerke aus und stellt diese nach Tagen sortiert dar. Mit dem zurückliegenden Updates wurden grafische Darstellungen ergänzt und kleinere Fehler behoben.
Funktional bleibt Ascend bewusst schlank. Persönliche Ziele lassen sich definieren, um die täglichen Werte einzuordnen. Die Basisfunktionen sind kostenfrei verfügbar. Gegen einen einmaligen In-App-Kauf lassen sich zusätzliche Farbvarianten und alternative App-Symbole freischalten.
Entwickler: Eddie Koranek
Laden
Steps: Datenvisualisierung und langfristige Trends
Steps legt den Schwerpunkt auf die visuelle Aufbereitung von Schrittzahlen. Die App greift auf die automatisch erfassten Bewegungsdaten zu und stellt diese in interaktiven Diagrammen dar. Verschiedene Zeiträume ermöglichen es, Entwicklungen über Tage, Wochen oder Monate hinweg zu verfolgen.
Neben Widgets für den Homescreen bietet Steps Anpassungen bei Farben und App-Symbolen. Die Anwendung verzichtet auf Werbung und Abonnements. Optional können Nutzer dem Entwickler ein Trinkgeld zukommen lassen. Ziel der App ist es, Bewegungsdaten verständlich darzustellen und langfristige Veränderungen im Alltag sichtbar zu machen.
Entwickler: Ali Dinc
Laden
Dann kann das neue Jahr mit neuen guten Vorsätzen starten. Allen ein gesundes 2026! :-)
Ich besitze zwei Apple Watches und habe auf beiden Geräten Probleme bei der richtigen „Push-Anzeige“ der Schritte. Ich muss immer auf die Schritte klicken, um die aktuellen Zahlen zu sehen. Gibt es da eine Trick oder wird das einfach nur alle 1-2 Stunden aktualisiert? Hat da jemand Erfahrungen?
Danke vorab.
Egal bei welcher App.
Hatte das gleiche Problem bei der Schrittzähler++-App.
Hab sie deswegen irgendwann deinstalliert, weil es mir zu nervig war immer manuell die Schritte auf der Watch aktualisieren zu müssen.
Wenn da jemand einen Tipp hat, wär ich auch froh!
Hab das selbe Problem mit Steps. Hatte die Anzeige auf dem Sperrbildschirm aufm iPhone und nun nicht mehr wegen der nicht automatisch erfolgten Aktualisierung.
Selbes Problem …ich glaube seit IOS 26, vorher wurde es zyklisch aktualisiert.
Ich bin auf Pacer umgestiegen. Wenn die App auf iPhone und watch sich im Hintergrund aktualisieren darf, dann geht es ein bisschen besser.
Aber es ist mir ein Rätsel und auch ein Ärgernis, dass Apple es mit Bordmitteln nicht schafft, einfach die Schritte anzuzeigen.
Wenn du mit „Push-Anzeige“ Komplikationen oder Widgets meinst, dann geht das leider nicht anders. Beide können technisch keine Live-Daten anzeigen. Die bekommen von OS max alle 10-15min die Gelegenheit, ihre Ausgaben für die Zukunft bereitzustellen. Somit sind die gut, für Vorhersagen (Wetter, Termine, etc), aber eben nicht für Daten, die sich laufend ändern. Da können Apps nichts für, Apple hat das technisch so designt, um maximal Energie zu sparen.
Hi Gruml,
es geht nicht um live Daten, ein zyklischer Status Update wäre schön so wie es vor dem IOS Update bei der APP auch war. So macht die Komplikation auf der Watch keinen Sinn mehr.
Einfach nur peinlich, mein Xiaomi Mi Band pro 7 für 50,-€ hatte es direkt angezeigt (die Genauigkeit jetzt mal außen vor gelassen).
Mir gefällt meine AW9 eigentlich aber nach 1,5-2 Tagen laden obwohl Bluetooth aus ist, übel.
@Fukkel
Wie gesagt, habe ich keine Ahnung, was du mit „Push-Anzeige“ meinst. Aber normale Widgets und Komplikationen können sich prinzipiell nur maximal alle 15 min aktualisieren. Bei Schritten hängen die also zwangsläufig immer massiv hinterher. Wenn diese ihre Tageskontingent (das gibt’s auch noch) an Rechenzeit aufgebraucht haben, sind die dann auch bis zum nächsten Tag tot.
Evtl. Beschränken sich einige Apps daher auch darauf, nur noch manuell durch antippen sich zu aktualisieren, da alles automatische eh nicht funktionieren kann.
Mir erschließt sich der Nutzen einer dezidierten App dafür nicht. Diese Daten stell doch das System mit der Health App wunderbar da. Wieso benötigt man dafür eine eigene App?
stellen diese Apps die vom Sytem erfassten Werte nicht generell einfach nur anders dar bzw. werten diese grafisch auf und reichern das ggf. mit den Erreichungszielen usw. an?
die Schritte lassen sich aber ohne extra App nicht auf dem Zifferblatt der Watch darstellen.
Ganz sicher?
Ich nutze seit Jahren Pacer in der kostenlosen Variante und mag hier die Datenaufbereitung und den Look. Nur zu Vervollständigung der Liste.
Ich nutze seit Jahren Pacer. Mir gefällt die Datenaufbereitung und der Look am besten.
Sorry, doppelt kommentiert – kann gelöscht werden.
Ich habe mir die Schritte einfach in der Health-App angepinnt, die sehe ich dann beim Öffnen der App direkt ganz oben. Hatte bislang keinen Bedarf an einer dedizierten App, ist aber sicher ganz nett, wenn man mehr Statistiken etc. will.
Das können iPhone und Apple Watch doch ohne zusätzliche App sehr gut alleine.
Wie machst du das, die Schrittzahl auf der Watch im Ziffernblatt anzeigen?
Direkt im Ziffernblatt anzeigen geht nicht. Aber man kann doch zum Beispiel die Komplikation mit den Ringen hinzufügen. Ist ein Tipp darauf zu viel?
Ja, tippen ist mir zu viel.
Komme vom mi Band 4 und da waren Uhrzeit und Schritte gerne gesehen!
Das wüsste ich auch gerne wie das geht
Hat zufällig jemand eine Idee wie man die von Whoop getrackten Schritte in Health als erste und einzige Datenquelle nutzt ? Bei mir trackt Health nur die Schritte die ich mit dem iPhone mache welches ich jedoch natürlich nicht immer dabei habe…