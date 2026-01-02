Für 2026: Schrittzähler, Ascend und Steps beobachten eure Bewegung

Der Jahreswechsel ist für viele iPhone-Nutzer ein Anlass, Routinen zu überprüfen und neue Ziele zu setzen. Dazu zählt häufig auch mehr Bewegung im Alltag. Aus eigener Erfahrung können wir hier vor allem jene Anwendung empfehlen, die die ohnehin vorhandenen Bewegungs- und Gesundheitsdaten übersichtlich aufbereiten und ohne großen Einrichtungsaufwand nutzbar sind.

Gemeinsam ist diesen Anwendungen der Verzicht auf eigene Sensorik. Sie nutzen die bereits erhobenen Daten aus der Gesundheitsdatenbank des Systems und unterscheiden sich vor allem in Darstellung, Schwerpunkt und Bedienkonzept.

Schrittzähler++: Fokus auf Tagesziele und Übersicht

Schrittzähler++ beschränkt sich bewusst auf wenige Kennzahlen. Die App zeigt die im Tagesverlauf erfassten Schritte und Stockwerke an und erlaubt es, ein persönliches Schrittziel festzulegen. Werte aus iPhone und Apple Watch lassen sich zusammenführen, ohne dass es zu Doppelerfassungen kommt. Die Anzeige ist klar strukturiert und schnell abrufbar.

Ergänzend gibt es eine Apple-Watch-Version mit Komplikationen für das Zifferblatt. Wer zusätzliche Motivation sucht, kann auf einfache Auszeichnungen und monatliche Herausforderungen zurückgreifen. Die App ist kostenlos nutzbar und finanziert sich über eine optionale Premium-Abo, das für die Basisnutzung jedoch nicht benötigt wird.

Ascend: Konzentration auf erklommene Stockwerke

Ascend richtet sich an Nutzer, die in ihrem Alltag vor allem Treppen steigen und Höhenmeter zurücklegen (müssen). Die App wertet die in der Health-App gespeicherten Stockwerke aus und stellt diese nach Tagen sortiert dar. Mit dem zurückliegenden Updates wurden grafische Darstellungen ergänzt und kleinere Fehler behoben.

Funktional bleibt Ascend bewusst schlank. Persönliche Ziele lassen sich definieren, um die täglichen Werte einzuordnen. Die Basisfunktionen sind kostenfrei verfügbar. Gegen einen einmaligen In-App-Kauf lassen sich zusätzliche Farbvarianten und alternative App-Symbole freischalten.

Steps: Datenvisualisierung und langfristige Trends

Steps legt den Schwerpunkt auf die visuelle Aufbereitung von Schrittzahlen. Die App greift auf die automatisch erfassten Bewegungsdaten zu und stellt diese in interaktiven Diagrammen dar. Verschiedene Zeiträume ermöglichen es, Entwicklungen über Tage, Wochen oder Monate hinweg zu verfolgen.

Neben Widgets für den Homescreen bietet Steps Anpassungen bei Farben und App-Symbolen. Die Anwendung verzichtet auf Werbung und Abonnements. Optional können Nutzer dem Entwickler ein Trinkgeld zukommen lassen. Ziel der App ist es, Bewegungsdaten verständlich darzustellen und langfristige Veränderungen im Alltag sichtbar zu machen.