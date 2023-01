Schon Werbung oder noch Service? Apple Maps integriert SpotHero

Apple ist in den Vereinigten Staaten und in Kanada dazu übergegangen das Online-Angebot des Parkraum-Bewirtschafters SpotHero in die hauseigene Karten-Applikation Apple Maps zu integrieren und lässt dabei Fragen nach dem Mehrwert des nun prominent platzierten Schnellzugriffs auf den Bezahldienst laut werden.

This is pretty meh. It’s just a web view of the SpotHero website in Apple Maps. It’s basically an ad for SpotHero — presumably they are paying Apple for this. Not sure it’d even save you any time compared to using the SpotHero app, where you’re probably already logged in. https://t.co/9Qr8UisW81

