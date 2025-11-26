Mit satten 1,5 Prozent Gebühren
Bargeld einzahlen: DKB-App bringt „Cash im Shop“ zurück
Die Deutsche Kreditbank hatte ihre Kunden im zurückliegenden Jahr vor deutliche Herausforderungen gestellt. Seit Juli 2025 waren Einzahlungen an den eigenen Automaten nicht mehr möglich. Der zuvor genutzte Service im Einzelhandel ruhte bereits seit längerem. Für viele Kundinnen und Kunden blieb damit nur noch der Weg über die Reisebank.
Dort konnten maximal 25.000 Euro eingezahlt werden. Ab 2.500 Euro war ein Herkunftsnachweis notwendig. Zudem fielen ab 1.000 Euro Gebühren an. Diese betrugen ein Prozent des Einzahlbetrags, mindestens jedoch zwölf Euro. Wer also sein Auto an einen Barzahler verkauft hatte, musste das Geld entweder Bar ausgeben, oder konnte dies nur umständlich und teuer auf das eigenen Konto Transferieren.
Mit der aktuellen Version der DKB-App führt die Direktbank den Einzahlservice „Cash im Shop“ nun offenbar wieder ein. Nutzerinnen und Nutzer können über einen Barcode in vielen Partnershops kleinere Beträge einzahlen. Möglich sind Summen zwischen 50 und 999 Euro innerhalb von 24 Stunden. Die App zeigt zudem umliegende Standorte samt Öffnungszeiten an und bietet eine direkte Navigation zum nächsten Shop und arbeitet hier mit viacash.com zusammen, zu deren Partnern REWE, Budni, dm, toom und ROSSMANN zählen.
Doch auch hier fallen Gebühren an, mit 1,5% des Einzahlungsbetrages sogar noch mehr als bislang. Wer sein Gebrauchtwagen also für 8.000 Euro verkauft hat, muss als DKB-Kunde acht Tage in Folge an die Drogeriekasse und zahlt für den Spass auch noch 120 Euro.
Webseite verweist noch auf Unterbrechung
Auf der DKB Webseite ist der Dienst zwar weiterhin als vorübergehend nicht verfügbar gekennzeichnet. Das jüngste App Update signalisiert jedoch, dass die technischen Arbeiten abgeschlossen sind und der Service nun schrittweise zurückkehrt.
Die Reaktivierung in der App deutet darauf hin, dass die Bank nach längerer Pause wieder mehr Flexibilität beim Umgang mit Bargeld ermöglichen möchte.
Ich wage die Behauptung, dass eine Bargeldeinzahlung nur für die wenigsten Kunden der DKB relevant ist.
Im September habe ich noch vor genau diesem Problem gestanden: 8000€ in Bar nach Autoverkauf gehabt und keine Chance das Geld ohne hohe Kosten aufs DKB Konto zu bekommen.
Immerhin gibt es seit Oktober nun endlich Echtzeitüberweisung und so kann man beim Gebrauchtwagenkauf auf Bargeld verzichten
Echtzeitüberweisungen gibt es seit Jahren bei allen Banken waren aber kostenpflichtig und meist im Cent-Bereich. Auch wenn das 1, 2 oder 10 Euro gekostet hätte, dann wäre das bei 8k Euro doch wohl voll ok.
Habe Menschen nie verstanden, die solche Beträge mit sich rumtragen. Allein das Auszubezahlen geht ja nicht mal am Automat. Alles unnötige Zeit und Risiko.
Gerade bei der DKB als Absender erst seit dem 07.10.2025
@jt001
Oha, dass es das gibt. In den letzten Jahren mit Kids etc. haben wir sicherlich fünf verschiedene Banken gehabt. Tagesgeld-hopping etc. Jede hatte Echtzeitüberweisungen.
Davor ging es auch, nur musste man anrufen und das einem echten Menschen diktieren. War ziemlich teuer, ich Glaube ich haben 15€ bezahlt. Summe egal.
@HansDampf
Ja genau. Das hatten wir „früher“ auch ein paar Mal gemacht. Das hieß damals noch Eilüberweisung.
Für jemanden, der ab und zu mal größere Mengen Bargeld einzahlen muss, ist das doch ein absoluter Graus. Wie kann es sein, dass eine Bank nicht zumindest eine kostenlose Möglichkeit für Einzahlungen anbietet? Ich war so vor kurzem gezwungen, mir ein Girokonto bei der HypoVereinsbank zu eröffnen, was für zwei Jahre kostenlos war/ist. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein
Info aus dem Bankenbereich:
Warum kostet Bargeld denn Bargeld…?
Wenn eine Bank bei der Bundesbank (z.B. Münz-)Geld abholt und denkt sich im Hinausgehen: Ach, brauche ich doch nicht (die 1.000.000€) und gibt das Geld auf der Türschwelle wieder zurück, dann sagt die Bundesbank – …das kostet aber jetzt was das wieder zurückzunehmen!
Daher wollen Banken möglichst kein (Münz-)Geld in Cash haben.
Bargeld wird echt immer weniger, merke ich selbst. Habe in 2025 genau 2x was eingezahlt. Nehme bei Kleinanzeigen Verkäufen auch bei Abholung nur noch Paypal oder Echtzeitüberweisung. Die meisten sind froh, nicht zur Bank zu müssen. Hatte letztens nur mal eine kurze Diskussion mit einem iPhone Käufer, dass ich natürlich 800 euro nicht in bar möchte. :-)
Ich habe in den letzten Jahren um die 300+ Verkäufe bei Kleinanzeigen getätigt. Verkauf Elternhaus nach Tod etc. 99% waren saubere Leute. Aber ich hatte eine Handvoll Leute und einen unglaublichen Fall, so dass niemand mehr unsere Namen und Anschrift bekommt. Ich verkaufe nur noch gegen Bargeld, da ich unsere Daten nicht mehr rausgebe. Treffpunkt ist dann immer „ums Eck“. Überweisungen via IBAN ohne die neue Empfängerprüfung waren ok, aber das ist jetzt Geschichte.
Mh, lasse mich da immer von meinen bauchgefühl leiten, wem ich meine IBAN gebe oder nur meine Paypal Adresse. Lief gut bisher.
@jt001
Mach mal ein detaillierten Kontoauszug von deinem PayPal-Konto als CSV.
Da stehen alle Angaben drin. Du glaubst nur, dass du deine Email-Adresse (möglicherweise ohne Bezug auf deine Person) gegeben hast.
Mit der Transaction-ID kannst du auch einen API request machen und bekommst Anschrift, Klarnamen etc. Bei PayPal gibt es keinen Schutz für deine Identität. Einerseits gut, andrerseits enormes Potential für Identitätsdiebstahl, Missbrauch und Bedrohung.
Auch wenn ich fast gar kein Bargeld mehr benutze, kommt es leider immer wieder mal vor, dass man Geschenke mit Bargeld bekommt oder mal was über Kleinanzeigen verkauft und dann Bargeld bekommt.
Ich gehe seit Jahren den Umweg über ein zweites, kostenloses Konto bei einer Bank, die kostenloses Bargeldeinzahlen anbietet und überweise es dann.
Welche Bank bietet noch kostenlose Bargeld-Einzahlungen, ohne Kontoführungsgebühren?