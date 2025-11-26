Bargeld einzahlen: DKB-App bringt „Cash im Shop“ zurück

Die Deutsche Kreditbank hatte ihre Kunden im zurückliegenden Jahr vor deutliche Herausforderungen gestellt. Seit Juli 2025 waren Einzahlungen an den eigenen Automaten nicht mehr möglich. Der zuvor genutzte Service im Einzelhandel ruhte bereits seit längerem. Für viele Kundinnen und Kunden blieb damit nur noch der Weg über die Reisebank.

Dort konnten maximal 25.000 Euro eingezahlt werden. Ab 2.500 Euro war ein Herkunftsnachweis notwendig. Zudem fielen ab 1.000 Euro Gebühren an. Diese betrugen ein Prozent des Einzahlbetrags, mindestens jedoch zwölf Euro. Wer also sein Auto an einen Barzahler verkauft hatte, musste das Geld entweder Bar ausgeben, oder konnte dies nur umständlich und teuer auf das eigenen Konto Transferieren.

DKB-App bringt „Cash im Shop“ zurück

Mit der aktuellen Version der DKB-App führt die Direktbank den Einzahlservice „Cash im Shop“ nun offenbar wieder ein. Nutzerinnen und Nutzer können über einen Barcode in vielen Partnershops kleinere Beträge einzahlen. Möglich sind Summen zwischen 50 und 999 Euro innerhalb von 24 Stunden. Die App zeigt zudem umliegende Standorte samt Öffnungszeiten an und bietet eine direkte Navigation zum nächsten Shop und arbeitet hier mit viacash.com zusammen, zu deren Partnern REWE, Budni, dm, toom und ROSSMANN zählen.

Doch auch hier fallen Gebühren an, mit 1,5% des Einzahlungsbetrages sogar noch mehr als bislang. Wer sein Gebrauchtwagen also für 8.000 Euro verkauft hat, muss als DKB-Kunde acht Tage in Folge an die Drogeriekasse und zahlt für den Spass auch noch 120 Euro.

Webseite verweist noch auf Unterbrechung

Auf der DKB Webseite ist der Dienst zwar weiterhin als vorübergehend nicht verfügbar gekennzeichnet. Das jüngste App Update signalisiert jedoch, dass die technischen Arbeiten abgeschlossen sind und der Service nun schrittweise zurückkehrt.

Die Reaktivierung in der App deutet darauf hin, dass die Bank nach längerer Pause wieder mehr Flexibilität beim Umgang mit Bargeld ermöglichen möchte.