Apple Music mit Sonderaktion: 3 Monate zum Preis von 1

Wer kein laufendes Abonnement hat, kann Apple Music aktuell drei Monate lang zum Preis von einem bekommen. Das Angebot wird sowohl in der Musik-App auf dem Mac als auch auf dem iPhone und iPad angezeigt.

Die Aktion gilt nicht nur für Neukunden. Apple spricht auch gezielt ehemalige Abonnenten an und versucht diese mithilfe der Preisaktion zu einer Rückkehr zu bewegen.

Automatische Verlängerung beachten

Wer das Angebot annimmt, bezahlt einmalig 10,99 Euro und kann drei Monate lang auf Apple Music zugreifen. Beachtet dabei wie immer, dass sich das Abonnement anschließend automatisch zu den regulären Konditionen verlängert – am besten kündigt ihr also gleich wieder. Ihr könnt Apple Music dann die vollen drei Monate nutzen ohne Gefahr zu laufen, dass ihr versehentlich weiter bezahlt. Wer sich anders entscheidet und zum vollen Monatsbetrag bleiben will, kann sowieso jederzeit verlängern beziehungsweise neu einsteigen.

Bei entsprechendem Guthaben werden die Gebühren für Apple Music über den Apple-Account beglichen. Somit lohnt es sich hier ebenso wie beim Kauf von Apps oder anderen Apple-Produkten, bei Aktionen mit vergünstigtem Apple-Guthaben zuzuschlagen.

Apple Music kündigen

Die Abo-Kündigung läuft bei Apple wie gewohnt über das persönliche Benutzerkonto. Ihr findet die Abo-Verwaltung, wenn ihr auf euer Profilbild oben rechts in der Musik-App oder im App Store tippt. In der Rubrik „Abos“ könnt ihr den betreffenden Eintrag auswählen und findet dort die Option „Abo kündigen“. Im nächsten Schritt wird nochmal bestätigt, dass ihr noch bis zum Ende der bezahlten Zeit Zugriff auf das Angebot habt.

Apple Music stellt aktuell übrigens auch den Jahresrückblick „Replay 2026“ bereit. Diese persönliche Best-of-Liste wird allerdings nur Nutzern angezeigt, die Apples Musikdienst bereits im vergangenen Monat aktiv genutzt haben. Es handelt sich dabei um eine im Jahresverlauf permanent aktualisierte persönliche Wiedergabeliste mit den meistgespielten Titeln, die sich im unteren Bereich der Startseite von Apple Music findet.