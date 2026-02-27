iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 473 Artikel

iPhone-Zubehör satt: Anker startet größte Frühjahrsaktion bislang
Der Zubehöranbieter Anker hat seine jährliche Frühjahrsaktion gestartet. Von heute an bis zum 29. März sind zahlreiche Ladegeräte, Powerbanks, USB-C-Hubs und kabellose Ladestationen im Preis gesenkt. Nach Angaben des Unternehmens sind je nach Produkt Preisnachlässe von bis zu 45 Prozent möglich.Schreibtisch Anker

Ergänzend gibt es zeitlich begrenzte Blitzangebote mit zusätzlichen Abschlägen.

Hohe Ladeleistungen und kompakte Bauweise

Im Mittelpunkt der Aktion stehen leistungsstarke Netzteile der Prime- und Nano-Serien. Dazu zählen Modelle von 70 bis 250 Watt Ausgangsleistung sowie Mehrport-Ladegeräte, die auf aktuelle Schnellladestandards wie USB Power Delivery 3.1 setzen.

Viele der angebotenen Netzteile setzen auf GaN-Technik. Das ermöglicht kompaktere Gehäuse bei gleichzeitig hoher Leistung.

Anker Charger

Neben klassischen Steckdosenadaptern sind auch Kfz-Ladegeräte mit magnetischer MagSafe-Aufnahme für das iPhone Teil der Aktion. Darunter auch das neue Qi2-Gerät mit 25 Watt, das wir im Oktober auf ifun.de vorgestellt haben. Hinzu kommen USB-C-Hubs mit HDMI-Anschlüssen für 4K-Monitore sowie Mehrfachadapter für Reisen.

Powerbanks, Kabel und Bundles

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf mobilen Akkus. Anker bietet Powerbanks mit Kapazitäten von 5.000 bis 26.000 mAh und Ladeleistungen von bis zu 300 Watt an. Einzelne Modelle verfügen über integrierte oder einziehbare USB-C-Kabel. Damit lassen sich auch leistungsstärkere Notebooks unterwegs laden.

Zubehoer Aktion Anker

Ergänzt wird das Sortiment durch USB-C auf USB-C-Kabel mit bis zu 240 Watt Unterstützung sowie 3-in-1-Ladestationen für iPhone, Apple Watch und AirPods. Teilweise werden Komplettsets angeboten, die mehrere Komponenten bündeln und mit zusätzlichen Rabatten angeboten werden.

Die Frühjahrsaktion läuft bis zum 29. März und steht sowohl auf amazon.de als auch im offiziellen Online-Shop des Anbieters zur Verfügung. Wenn grundsätzliches Interesse besteht, solltet ihr die Angebote eher in den ersten Tagen der Aktion durchstöbern. Einzelne Angebote sind zusätzlich mengenmäßig begrenzt oder nur kurzfristig verfügbar.

27. Feb. 2026 um 17:15 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


