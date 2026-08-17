Schnell, preiswert, schlicht: Neue Watch-Powerbank im Kurztest

Die neue Apple-Watch-Powerbank von Joyroom haben wir nach ihrer Vorstellung in der vergangenen Woche selbst geordert und inzwischen im Alltag ausprobiert. Für derzeit 24,99 Euro bekommt man einen kompakten 5.000-mAh-Akku, der vor allem als schnelle Reserve für die Apple Watch überzeugt.

Die Powerbank besitzt USB-C- und Lightning-Kabel, Watch-Puck und USB-C-Port

Unsere fast leere Apple Watch Series 11, deren Akkustand bereits im roten Bereich lag und noch ungefähr 15 Prozent anzeigte, ließ sich problemlos und schnell über die magnetische Ladefläche versorgen. Nach einer knappen Stunde war der Akkustand der Powerbank von 100 auf 83 Prozent gefallen, die Uhr wieder voll geladen. Die vorhandene Reserve dürfte noch für mehrere Watch-Ladungen reichen.

Schnelles Nachladen ohne zusätzliches Kabel

Das kleine Farbdisplay fällt eher dunkel aus, erfüllt seinen Zweck aber gut. Standardmäßig zeigt es kreisförmig den verbleibenden Akkustand in Prozent. Über die seitliche Taste lässt sich zu einer Ansicht wechseln, die aufschlüsselt, welche Ausgänge gerade Leistung abgeben.

Apples Sport-Loop-Armbänder halten die Apple Watch gut am Gerät fest

Neben der magnetischen Ladefläche bringt Joyroom zwei fest integrierte Kabel mit. Eines endet auf Lightning, das andere auf USB-C. Zusätzlich sitzt an der Unterseite ein weiterer USB-C-Port. Beim Wiederaufladen macht es keinen Unterschied, ob wir diesen Anschluss oder das fest verbaute USB-C-Kabel verwenden. In beiden Fällen nimmt die Powerbank bei uns rund 16 Watt auf.

Die integrierten Kabel lassen sich um das Gehäuse legen und sauber in den vorgesehenen Aussparungen befestigen. Sie sind allerdings sehr dünn ausgeführt. Die flachen Leitungen wirken nicht für stärkere mechanische Belastungen gemacht. Wer die Powerbank sorgfältig behandelt, dürfte damit wenig Probleme haben. Im Reisegepäck oder in Kinderhänden würden wir auf die Kabel allerdings etwas achten.

Die Kabel sind im Akku selbst verstaut, fallen aber recht dünn aus.

Unterwegs-Reserve für derzeit 24,99 Euro

Das Gehäuse selbst liegt angenehm in der Hand. Zur Befestigung gibt es einen kleinen Schlüsselring, der über eine Kunstlederschlaufe mit der Powerbank verbunden ist. Materialwahl und Verarbeitung wirken eher zweckmäßig als hochwertig, passen aus unserer Sicht aber zum Preis.

Die Display ist dunkel, informiert aber über die aktuelle Leistungsabgabe

Bei der ersten Vorstellung in der vergangenen Woche kostete das neue Modell noch rund 27 Euro. Momentan ist die 5.000-mAh-Version erstmals für 24,99 Euro erhältlich. Für diesen Preis bietet die Joyroom-Powerbank eine praktische Kombination aus schneller Apple-Watch-Ladung, ausreichender Kapazitätsreserve und integrierten Anschlüssen. Abstriche macht man vor allem bei der robusten Ausführung der fest verbauten Kabel.