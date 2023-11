Schneller neue Erinnerungen: Rapid Reminders und Remind Me Faster

Wer sich einmal auf die Erinnerungen-Applikation Apples eingelassen hat, der kann irgendwann nicht mehr ohne diese. Egal, ob es um Lebensmittel geht, die noch besorgt werden müssen, das Fenster in der Waschküche, das vor dem Zubettgehen noch geschlossen werden soll, oder das Geschenk, das im Laufe der Woche noch gekauft werden muss.

Siri: In Sachen Erinnerungen seit je her zuverlässig

Die Erinnerungen-App kann all diese Aufgaben verwalten und zuverlässig darauf hinweisen, was noch abgearbeitet werden muss. Wo die ab Werk auf jedem iPhone vorinstallierte Anwendung jedoch noch Luft nach oben hat, ist die Eingabe neuer Aufgaben und Ereignisse, an die ihr euch erinnern lassen wollt. Glücklicherweise lässt sich diese über Anwendungen Dritter beschleunigen.

Siri

Persönlich nutzen wir Apples Sprachassistenz Siri zum Einsprechen neuer Erinnerungen. Dies ist quasi die einzige Aufgabe, die wir Siri regelmäßig anvertrauen. Seitentaste drücken und direkt lossprechen: „Erinnere mich [am …] [um …] an …“ – fertig. Doch es geht natürlich auch ohne Sprachbefehle.

Rapid Reminders

Eine der einfachsten Anwendungen, die euch hier unter die Arme greifen kann, ist Rapid Reminders. Der gänzlich kostenfreie Download startet direkt mit einer Eingabemaske und einer darauf folgenden Terminabfrage, die das Anlegen neuer Erinnerungen deutlich schneller vonstattengehen lässt als über Apples Anwendung. Rapid Reminders besitzt eine deutsche Benutzeroberfläche, unterstützt den systemweiten Dunkelmodus und lässt sich umgehend verstehen.

Remind Me Faster

Die Alternative, Remind Me Faster, bringt einige In-App-Käufe mit, die Entwickler Nick Leith zur Finanzierung nutzt, ist aber dennoch ein Test wert. Auch Remind Me Faster arbeitet mit einer vereinfachten Benutzeroberfläche und bietet hier den schnellen Zugriff auf voreingestellte Zeiten an.

Wir empfehlen, euch alle drei Lösungen auszuprobieren und anschließend selbst zu bestimmen, welche Option euch am besten liegt.