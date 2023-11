Neu in iOS 17.2: Neue App-Store-Navigation, neue Inhaltswarnungen

Apple hat am Donnerstagabend die zweite Vorabversion von iOS 17.2 zum Download bereitgestellt und der anstehenden System-Aktualisierung mehrere kleine Neuerungen spendiert, die sich zu den bereits besprochenen Verbesserungen hinzugesellen.

Neu ist unter anderem eine Navigationsleiste im amerikanischen App Store sowie der Ausbau der sogenannten Inhaltswarnungen, mit denen das iPhone proaktiv auf Bilder, Videos und Grafiken aufmerksam machen kann, mit denen man vielleicht lieber nicht konfrontiert werden möchte.

Neue App Store-Navigation

Die neue App Store-Navigation erweitert Apples Software-Kaufhaus um eine zusätzliche Kategorienleiste, die sich ganz oben im Display in den Bereichen Apps und Games präsentiert und den Schnellzugriff auf beliebte Unterkategorien ermöglicht.

Nachdem sich Apple zuletzt vor allem um den Ausbau von Werbeplätzen im App Store gekümmert hat, handelt es sich diesmal um eine sehr seltene Verbesserung der Benutzerführung. Es ist nicht auszuschließen, dass der Druck europäischer Regulierer mit dafür verantwortlich ist, dass Apple seinem Software-Kaufhaus plötzlich wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken scheint. Aktuell wird davon ausgegangen, dass Apple Anfang 2024 die App-Installation über alternative App Stores zulassen muss.

Neue Inhaltswarnungen

Neben dem App Store hat Apple auch die sogenannten „Warnungen vor sensiblen Inhalten“ ausgebaut. Die neue Systemfunktion von iOS 17 macht in der Nachrichten-App und bei Dateiübertragungen per AirDrop darauf aufmerksam, wenn Nacktbilder erkannt wurden und blendet diese erst nach vorheriger Nachfrage ein.

Unter iOS 17.2 wurde diese Funktion nun auf weitere Bereiche des Systems ausgeweitet. So schlägt die Inhaltswarnung zukünftig auch bei entsprechenden Bildern an, wenn diese als Kontaktbilder eingesetzt oder die Nachrichten-App in Form von selbstgemachten Stickern erreichen sollen.

Wie sich die Warnungen vor Nacktbilder und Videos unter iOS 17 aktivieren lassen, haben wir im September erklärt: