Detail-App: Kommentierte Videoaufnahmen, auch zu zweit

Die iPhone-Applikation Detail hat schon eine kleine Reise hinter sich. In den Markt startete man als Ergänzung für Mac-Nutzer, die ihr iPhone zur Webcam machen wollten. Ein Feature, das von den App-Machern immer noch bereitgestellt wird, in Zeiten der von Apple nun selbst angebotenen Integrationskamera, aber nicht mehr so relevant ist wie noch Anfang 2022.

Detail hat in der Zwischenzeit umgesattelt und ist mehr und mehr auf die Bedürfnisse von Podcastern, YouTubern und Videomachern eingegangen. Herausgekommen ist im Laufe der Zeit ein durchaus brauchbares Tool, das sich nicht nur an Influencer und nachgefragte Social-Media-Persönlichkeiten richtet, sondern auch im Alltag des ganz normalen Durchschnittsnutzers seinen Platz finden und etwa dafür eingesetzt werden kann, den Kollegen auf der Arbeit einen bestimmten Arbeitsablauf näherzubringen oder um Pläne und Konzepte in Gruppenchats darzulegen.

Kommentierte Videoaufnahmen

Detail ist eine Anwendung, die gleichzeitig auf die Front- und die Rückkamera des iPhones zugreift. Während die Rückkamera das eigentliche Video aufzeichnet, kümmert sich die Frontkamera darum, den Kopf der aufnehmenden Person freizustellen und diesen über das Livebild zu legen. So lässt sich direkt kommentieren, was abgefilmt (oder als bereits fertiges Video in die App importiert) wird.

Detail funktioniert übrigens auch zu zweit. Mit zwei iPhones können andere Detail-Nutzer im gleichen WLAN umgehend eingeladen werden und ihr Video dann gemeinsam aufnehmen. Während der Videoerstellung lassen sich in der Anwendung Hintergründe auswählen, die Anordnung und das Layout aus Kamerabild und Sprechervideo umstellen und zusätzliche Effekte anwenden. Eine integrierte Teleprompter-Funktion lässt auf Wunsch euer Manuskript über das Display laufen, um euch den Text hier direkt ablesen zu lassen.

Basisfunktionen brauchbar und kostenfrei

Detail funktioniert ohne Online-Konten und Logins und sichert die fertiggestellten Videos lokal auf dem Gerät. Die Anwendung lässt sich grundsätzlich kostenlos laden und nutzen. Der angebotene Premium-Zugang schaltet zusätzliche Schriftarten, Hintergründe, einen Porträt-Modus und erweiterte Bildabstimmungen frei, ist aber gänzlich optional.