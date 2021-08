Scan.Pay.Go. – Apple Stores beschleunigen Check-out mit App Clips

Das amerikanische Apple-Blog 9to5Mac hat die ersten App Clips im New Yorker Apple Store 5th Avenue gesichtet und berichtet, dass die neue Option zunächst in ausgewählten Ladengeschäften des Herstellers bereit steht. Aus Deutschland liegen uns noch keine Berichte über die Verfügbarkeit der neuen Bezahloption vor.

Die Möglichkeit, in einem Apple Store mit mithilfe der Apple Store App selbst zu bezahlen und sich so den Gang zur Kasse zu sparen, ist nicht neu. Mit den nun in ersten Apple Stores verfügbaren App Clips wird das Selbst-Auschecken allerdings nochmal ein ganzes Stück einfacher. Apple stellt die Option zum Start offenbar für günstigere Artikel wie etwa iPhone-Hüllen bereit.

Mit den mit iOS 14 eingeführten App Clips bietet Apple jetzt auch in den ersten hauseigenen Ladengeschäften eine Möglichkeit zum schnellen Check-out an. Kunden, die ein iPhone mit mindestens iOS 14.3 mit sich führen, können die kleinen Tags scannen und bekommen im Anschluss die Möglichkeit geboten, direkt mit Apple Pay zu bezahlen.

Insert

You are going to send email to