Satelliten-SOS: Garmins neuer inReach Messenger mit App

Der inReach Messenger wird mit der Garmin Messenger App verbunden und kann im Ernstfall automatisch zwischen dem Verbindungsaufbau per WLAN, Mobilfunk oder Satellit wählen um so eine schnelle Übermittlung von Standort und Notfall-Nachrichten vorzubereiten.

Bevor Apple die Möglichkeit zur Satelliten-Kommunikation im Notfall als Funktionsversprechen in die neuen Pro-Modelle des iPhone 14 integrierte (wo diese vorerst nur in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen wird), mussten sich abenteuerlustige iPhone-Besitzer an das Mitführen eines gesonderten Zusatzgerätes gewöhnen. Zu den populärsten Kandidaten zählen hier die inReach-Geräte der GPS-Spezialisten von Garmin. Mit dem neuen inReach Messenger hat Garmin heute eine neue SOS-Lösung für die Nutzung in Regionen ohne Mobilfunk-Infrastruktur vorgestellt.

Insert

You are going to send email to