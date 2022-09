Alle Fotos auf einmal: Kiano-App in Version 2.0 erhältlich

Irgendwo im sympathischen Dreieck aus wissenschaftlicher Forschung, konkreter Machbarkeitsstudie und leidenschaftlichem Hobbyprojekt angesiedelt, bietet Apples App Store schon seit längerem die kostenfreie Kiano-Applikation zum Download an, die sich sowohl auf Mac und iPad als auch auf dem iPhone installieren lässt.

Jetzt in Version 2.0

Seit wenigen Tagen ist die nur 10 Megabyte kleine Applikation nun in Version 2.0 verfügbar – ein guter Anlass den Download einmal selbst auszuprobieren solltet ihr bislang noch nicht über Kiano gestolpert sein.

Die Applikation ist unter Federführung von Prof. Dr. Kai Uwe Barthel an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft entstanden und wird von dem Paper „Real-Time Visual Navigation in Huge Image Sets Using Similarity Graphs“ (PDF-Download) begleitet, das auf die Technologien im Hintergrund der smarten Foto-Applikation eingeht.

Kiano durchforstet nach dem Erststart eure Foto-Bibliothek und sichtet alle Bilder einmal um die Ähnlichkeiten der Aufnahmen zu ermitteln – ein Vorgang der lokal auf dem Gerät erfolgt und abgewartet werden muss.

Anschließend bietet euch die Kiano-App eine neue Art der Interaktionen mit der eigenen Fotobibliothek. So wird diese, sortiert nach der visuellen Nähe der einzelnen Aufnahmen zueinander, auf einer großen, scrollbaren Karte angeordnet, durch die ihr mit einfachen Wischgesten navigieren und eure Bilder so auf eine neue Art und Weise durchforsten könnt.

Für iPhone, iPad und Mac

Neu in Version 2.0 ist zum einen die optimierte Bildanalyse, die nach Angaben der Entwickler für eine bessere Sortierungen und verbesserte Ergebnisse bei der Suche nach ähnlichen Bildern sorgt. Zudem werden iPhone-, iPad- und Mac-App jetzt als Universal-Download im App Store angeboten. Darüber hinaus wird der Bildschirmbereich in Version 2.0 jetzt immer vollflächig, also ohne freibleibende schwarze Bereiche genutzt.

Verwandt: Der Mac-Download PicArrange

Sollte euch die Kiano-App gefallen, dann empfehlen wir einen zusätzlichen Blick auf den thematisch verwandten Mac-Download PicArrange zu werfen, den wir auf ifun.de bereits ausführlich besprochen haben.