Satellite-App jetzt mit „intelligenter Erreichbarkeit“

Das VoIP-Angebot Sipgate Satellite, das Nutzer per App mit einer deutschen Mobilfunknummer versorgt die zur Nutzung lediglich eine anliegende Datenverbindung benötigt, hat heute das neue Feature „intelligente Erreichbarkeit“ gestartet.

So ist es über die Satellite-App jetzt möglich individuelle Profile für die Erreichbarkeit einzurichten. Dabei versprechend die Satellite-Verantwortlichen mehr Flexibilität als bei dem pauschalen Aktivieren des „Nicht stören“-Modus.

Nutzer und Nutzerinnen der Satellite-App können mit dem neuen Feature zahlreiche Einstellungen vorgeben, die je nach Standort, beziehungsweise Zeit oder manuell aktiviert werden.

Die intelligente Erreichbarkeit ist vor allem für die geschäftliche Nutzung konzipiert, deckt aber auch zahlreiche private Anwendungsfälle ab: Wann soll die Voicemail angehen? Welche Ansage wird gespielt? Welcher Klingelton ist aktiv und wie soll über verpasste Anrufe informiert werden? Die Profile greifen automatisch, gelten aber nur bei Anrufen auf die satellite Nummer – Anrufe auf die Nummer der SIM-Karte sind komplett unabhängig.

Für alle Funktionen der neuen „intelligenten Erreichbarkeit” ist das kostenpflichtige Abo Satellite Plus für 4,99 Euro im Monat notwendig. Dieses wird als In-App-Kauf direkt in der App gebucht und enthält zusätzliche Funktionen wie individuelle Ansagen, verschiedene Klingeltöne, eine Telefonieflat in 63 Länder und Smart-Home-Integration.

Nutzer ohne Pro-Abo können auf die abgespeckte Version ohne Profile für Zeit und Ort zugreifen und ihre Erreichbarkeit manuell einstellen.

