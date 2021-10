Apple Watch benutzen: Video-Tipps vom Apple Support

Den Verkaufsstart der Apple Watch Series 7 begleitend, hat Apple zwei hilfreiche Videos für neue Besitzer der Apple-Uhr veröffentlicht. Die Filme liegen bislang allerdings nur in englischer Sprache vor.

„How to use your Apple Watch“ präsentiert mit etwas über drei Minuten Länge die wichtigsten Funktionen von watchOS im Schnelldurchlauf. Ihr bekommt hier beispielsweise erklärt, wie ihr mit Nachrichten, Mitteilungen und Siri arbeitet, wo sich Kontrollzentrum und Dock auf der Uhr verstecken oder wie ihr zwischen verschiedenen Zifferblättern wechseln könnt.

Video: „How to use your Apple Watch“

Im Video „How to unpair and reset your Apple Watch“ zeigt der Apple Support, wie man seine Apple Watch sicher löscht und die Verbindung zum iPhone trennt, um sie beispielsweise an ein anderes Familienmitglied weiterzugeben oder sie zu verkaufen.

Video: „How to unpair and reset your Apple Watch“

Die Apple Watch Series 7 ist direkt bei Apple mittlerweile teils erst im Dezember wieder verfügbar. Wenn euch die kleinere Version mit 41 Millimeter großem Bildschirm genügt, findet ihr möglicherweise bei einem Vertriebspartner von Apple wie etwa Amazon noch das eine oder andere kurzfristig verfügbare Modell.