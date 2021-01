Satechi zeigt günstigen 2-1-Magnet-Ladeständer für iPhone 12 und AirPods

Teures MagSafe-Ladezubehör hatten wir heute schon zum Thema. Satechi will stattdessen einen Fuß in den Markt für günstigere magnetische Ladelösungen bringen und kündigt mit seinem Aluminium 2-in-1 Magnetic Wireless Charging Stand ein Dual-Ladegerät für das iPhone und die AirPods zum Preis von 60 Dollar an.

Das neue Zubehör wurde speziell für die aktuellen iPhone-12-Modelle mit magnetischer Rückseite sowie Apples AirPods mit kabellosem Ladecase konzipiert. Das iPhone sitzt dabei magnetisch auf einer frei drehbaren Halterung, während die AirPods in einer Ladeschale darunter liegen. Die neue Zubehör-Kombi dürfte sich gleichermaßen gut auf dem Schreibtisch oder neben dem Bett machen, die drehbare Halterung ermöglicht auch das Videoschauen während das iPhone geladen wird.

Der vergleichsweise günstigen Preis wird wohl auch dadurch möglich, dass Satechi auf Apples MagSafe-Zertifizierung verzichtet und zudem auch auch kein Ladegerät beilegt. Der Ladeständer wird lediglich mit einem USB-C-Kabel geliefert, das passende Netzteil muss der Käufer selbst beisteuern. Der fehlende Apple-MagSafe-Segen bedeutet zudem, dass sich ein iPhone 12 nur mit maximal 7,5 Watt statt sonst über MagSafe im optimalen Fall mit 15 Watt laden lässt.

Zum Deutschlandstart des neuen Zubehörs liegen uns noch keine Informationen vor. Aktuell lässt sich der 2-1-Ladeständer von Satechi zudem auch in den USA nur vorbestellen. Wir rechnen hierzulande mit einer Markteinführung im Frühjahr, der Preis dürfte dann zwischen 60 und 70 Euro liegen.

Ein „echtes“ MagSafe-Mehrfach-Ladegerät im Stil der Satechi-Neuvorstellung hat Belkin mit dem MagSafe 3-in-1-Ladegerät bereits im Oktober angekündigt. Bislang ist das mit einem Preis von 150 Euro ausgezeichnete Zubehör allerdings nicht erhältlich. Belkin hat sich bei der Vorstellung des Geräts mit der Wortwahl „im Winter“ hinsichtlich der geplanten Verfügbarkeit auch sehr flexibel geäußert.