Liberty Air 2 Pro: Anker greift die AirPods Pro an

Soundcore, die auf Audio-Produkte spezialisierte Marke des Zubehör-Anbieters Anker hat mit den Liberty Air 2 Pro neue True Wireless-Kopfhörer vorgestellt, die auf Augenhöhe mit den AirPods Pro konkurrieren sollen und heute mit der Premium-Preisauszeichnung von 129,99 Euro in den Markt starten.

Erhältlich in den vier Farbvarianten Onyx Black (Schwarz), Titanium White (Silber), Sapphire Blue (Blau) und Crystal Pink (Roségold) handelt es sich bei den Liberty Air 2 Pro um Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, die es auf eine kontinuierliche Laufzeit von 7 Stunden bringen und in Kombination mit dem Ladecase satte 26 Stunden durchhalten sollen.

Wie wichtig Anker die neuen Liberty Air 2 Pro sind, die vom iPhone als konventionelle Bluetooth-Kopfhörer erkannt werden und sich hier über die offizielle Soundcore Applikation konfigurieren lassen, zeigt der massive Marketing-Einsatz des Zubehör-Produzenten. Dieser hat die Vorstellung der Kopfhörer nicht nur über Wochen auf seinen sozialen Kanälen angeteasert, sondern die Produkteinführung heute auch live ins Netz gestreamt.

6 Mikrofone, 7 Stunden Akku, 5 Modi

Zu den wichtigstem Eigenschaften der In-Ear-Kopfhörer zählen sechs integrierte Mikrofone für klare Telefonate und zur Geräuschunterdrückung, eine AirPods-ähnliche Play/Pause-Automatik, die die Musikwiedergabe stoppt, sobald einer der Liberty Air 2 Pro aus dem Ohr genommen wurde und die Aktivierung der unterschiedlichen Betriebsmodi über die berührungsempfindliche Oberfläche der Kopfhörer.

Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus

Durch Doppeltippen oder langes Drücken lässt sich hier die Musikwiedergabe pausieren, ein Song vorspringen und zwischen zwei Transparenzmodus-Einstellungen hin- und herschalten.

So gibt es einen Transparenzmodus, der viele Umgebungsgeräusche durchlässt und sich an Jogger und Radfahrer richtet. Der zweite Transparenzmodus konzentriert sich auf Stimmen und kann bei Durchsagen im Flugzeug oder bei kurzen Unterwegs-Gesprächen aktiviert werden.

Auch die Geräuschunterdrückung selbst wird in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angeboten. Der Transportmodus​ blendet Flug- und Fahrgeräusche in Flugzeug, Auto, Bahn und Bus aus. Der Außenmodus ist weniger intensiv und blendet vor allem Straßengeräusche aus. Der Innenraummodus hat es auf laute Stimmen in Büros und Kaffees abgesehen.

HearID-Anpassungen nach Hörtest

Ebenfalls erwähnenswert: Die Liberty Air 2 Pro bieten die Durchführung eines kurzen Hörtests an, der sich direkt auf die Musikwiedergabe auswirken kann und in der Lage ist mögliche Einschränkungen zumindest teilweise wieder auszugleichen.

Die Liberty Air 2 Pro sind ab sofort mit 8 unterschiedlich großen Aufsätzen für den Gehörgang für 129,99 Euro bei Amazon.de erhältlich. Weitere Händler sollen in den kommenden Wochen folgen.