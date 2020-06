Satechi USB-C-Ladestation für AirPods erhältlich

Satechi bietet seine mit einem USB-C-Stecker ausgestattete kabellose AirPods-Ladestation jetzt in Deutschland an. Die kleine Qi-Ladeschale kann zum Preis von 29,99 Euro vorbestellt werden und soll vom 16. Juni an ausgeliefert werden.

Der USB-C-Stecker erlaubt den Anschluss des Ladegeräts direkt an einem Apple-Notebook oder dem iPad Pro. Vorausgesetzt wird natürlich, dass die AirPods in einem kabellosen Ladecase liegen, dann lässt sich das Satechi-Zubehör neben den AirPods Pro auch mit den AirPods der ersten und zweiten Generation nutzen. Mit ihrem leicht erhöhten Rand ist die Ablage so geformt, dass sich die AirPods-Box einfach und sicher auf der Ladefläche platzieren lässt.

In ähnlicher Form bietet Satechi mit dem Magnetic Charging Dock bereits ein Ladegerät für die Apple Watch zum direkten Anstecken an MacBook oder iPad Pro an.