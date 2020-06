Tag der Umwelt: Neue Herausforderung für Apple-Watch-Besitzer

Die Abzeichenjäger mit Apple Watch wollen wir daran erinnern, dass wir morgen den Weltumwelttag begehen. Apple hält aus diesem Anlass eine exklusive Herausforderung bereit: Wer seinen Stehring am 5. Juni vollständig schließt, in dem er im Laufe des Tages während zwölf Stunden mindestens einmal eine Minute aufsteht und sich bewegt, erhält ein besonderes Abzeichen in Blumenform.

Der morgige Aktionstag ist auch als „Internationaler Tag der Umwelt“ bekannt und soll an die Eröffnung der Konferenz der Vereinten Nationen zum Schutz der Umwelt am 5. Juni 1972 erinnern.

Mit unterschiedlichen Veranstaltungen, Aktionen und Maßnahmen wird an diesem Tag global ökologische Courage gefördert. Weltweit beteiligen sich rund 150 Staaten an diesem World Environment Day, der das Bewusstsein dafür stärken soll, dass es vor allem der Mensch selbst ist, der die Vielfalt und Stabilität der Umwelt bedroht.

In Deutschland lautet das Motto in diesem Jahr „natur:verbunden“. Einen Überblick über die Leitmotive der vergangenen Jahre hält die Bundesregierung hier bereit.

Apple verteilt die digitalen Auszeichnungen für persönliche Bestleistungen oder Meilen­steine, dazu zählen auch besondere Aktionstage. Eine Übersicht der erreichten und noch offenen Herausforderungen findet ihr in der Aktivität-App auf dem iPhone.