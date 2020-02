Samsung zeigt 4 neue Galaxy-Modelle: Klappbar und bis zu 108 Megapixel

Samsung hat seine Smartphone-Neuheiten für das Jahr 2020 vorgestellt. Die neuen Galaxy-Modelle S20, S20+ und S20 Ultra spielen dabei beinahe eine Nebenrolle. Mit dem Galaxy Z Flip zieht der Hersteller ein neues faltbares Smartphone aus der Tasche. Das Gerät mit einem 6,7 Zoll großen Bildschirm aus faltbarem Glas soll noch in dieser Woche in den Handel kommen.

Ein erstes Bild von dem neuen Samsung-Klapptelefon konnten wir uns bereits zu Monatsbeginn mithilfe eines inoffiziellen Videos machen. Der Hochformat-Klappmechanismus im Stil des Klassikers Motorola RAZR wird nun bestätigt. Zusammengeklappt halbiert sich die Größe des Telefons auf ein kompaktes Quadrat mit außenliegender Kamera und einem Mini-OLED-Display auf der Außenseite, das gleichzeitig als Kamerasucher sowie für die Anzeige von Datum, Uhrzeit oder eigehenden Nachrichten dienen kann.

Samsung will das Galaxy Z Flip mit 256 GB Speicherplatz bereits von Freitag an in den Handel bringen. In Deutschland soll das Gerät vom 21. Februar an zum Preis von 1.480 Euro ausgeliefert werden.

Drei neue Galaxy-S20-Modelle

Bei seinen neuen Galaxy-Modellen stellt auch Samsung die Kamera in den Fokus der Neuerungen. In der Standardausführung Galaxy S20 fotografiert das Smartphone mit einer Bildauflösung von 64 Megapixeln und der Möglichkeit, Video mit bis zu 8K aufzunehmen. Samsung garniert die verbesserte Hardware mit auf den Fotografie-Bereich bezogenen Software-Neuerungen. Hier soll insbesondere künstliche Intelligenz dabei unterstützen, die Qualität der eigenen Aufnahmen zu verbessern.

Gemeinsam mit dem 6,2 Zoll großen Galaxy S20 hat Samsung auch zwei weitere neue Galaxy-Modelle vorgestellt. Das Galaxy S20 Plus kommt mit vergleichbaren Leistungsdaten, jedoch einem 6,7 Zoll großen Bildschirm. Ein neues Ausrufezeichen in Sachen Kameraleistung setzt dagegen das S20 Ultra. Hier verbaut Samsung eine 108-Megapixel-Kamera und bewirbt das Gerät mit einer 100-fachen Zoomfunktion. Dieser Wert wird durch eine Kombination aus optischem und Digital-Zoom erreicht.

Samsungs neue Galaxy-Modelle werden alle 5G unterstützen und werden vom 6. März an zu Preisen zwischen 849 Euro und 1.349 Euro in den Handel kommen.