Galaxy Z Flip: Video soll neues Klapptelefon von Samsung zeigen

Nächste Woche wird Samsung seine neuen Smartphone-Modelle für das Jahr 2020 vorstellen. Neben dem Galaxy S11, das vermutlich Galaxy S20 genannt wird, wird ein weiteres klappbares Smartphone von Samsung erwartet, das dem Vernehmen nach Galaxy Z Flip heißt.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Mit dem oben eingebetteten „ersten Hands-on-Video“ stiehlt der Designer Ben Geskin den Samsung-Offiziellen die Show. Geskin ist mit der asiatischen Herstellerszene vernetzt und konnte in der Vergangenheit auch schon öfter mit Insiderwissen zu neuen Apple-Produkten punkten. Das nun von ihm auf Twitter veröffentlichte Video lässt kaum an seiner Authentizität zweifeln. Zu sehen ist ein offenbar funktionsfähiges klappbares Smartphone, das sich im Stil des Klassikers Motorola RAZR nach oben hin zu einem aufklappen lässt. Der geöffnete Bildschirm präsentiert sich ungewohnt schlank und misst Gerüchten zufolge 6,7 Zoll.

Im zusammengeklappten Zustand zeigt ein kleines Display auf der Außenseite Datum, Uhrzeit und die verbleibende Akkuleistung an. Mit geschlossenem Bildschirm präsentiert sich das Gerät einen ungewohnt dick. Vermutlich ist das Galaxy Z Flip dann auch besser in einer Hand- als in einer Hosentasche aufgehoben.

Seine ersten Versuche in Sachen Klapptelefon hat Samsung bereits mit dem Galaxy Fold unternommen. Anfängliche Fehleranfälligkeit und ein hoher Preis konnten die Kritiker allerdings nicht überzeugen.