Samsung SmartThings integriert als erste Plattform Matter 1.5

Einen Monat nach der Veröffentlichung der Spezifikationen von Matter 1.5 soll der Standard nun erstmals in der Praxis Verwendung finden. Samsung will seine Smarthome-Plattform SmartThings in Kürze um die Unterstützung der neuen Matter-Version erweitern. Entsprechende Software-Updates sollen noch im Laufe dieses Monats verteilt werden.

Mit Version 1.5 wird der Smarthome-Standard um wichtige Produktgruppen erweitert. Im Mittelpunkt steht dabei die Möglichkeit, Kameras auf der Basis von Matter in die heimischen Smarthome-Systeme zu integrieren. Neben der Kameraunterstützung bringt Matter 1.5 auch Erweiterungen für motorisierte Antriebe von Rollläden, Markisen oder Garagentoren sowie Verbesserungen im Bereich des Energiemanagements.

Über Matter 1.5 lassen sich den Spezifikationen zufolge unterschiedliche Kameratypen abbilden, darunter Innen- und Außenkameras ebenso wie Video-Türklingeln. Dabei sind grundlegende Funktionen wie der Live-Zugriff auf die Aufnahmen, Gegensprechfunktionen, Bewegungserkennung und eine einfache Ereignisübersicht integriert. Auf komplexe technische Details oder herstellerspezifische Sonderfunktionen verzichtet der Standard, um eine möglichst breite Kompatibilität zu gewährleisten.

Ulticam IQ V2: Erste Matter-Kamera angekündigt

Auf Basis von Matter sollen Kamerahersteller ihre Geräte ohne zusätzliche Anpassungen in Smarthome-Systeme einbinden können. Separate Programmierschnittstellen und Anpassungen für einzelne Plattformen sind dann nicht mehr erforderlich. Samsung gibt an, bezüglich der Integration in SmartThings unter anderem mit Anbietern wie Aqara, Eve und Ulticam zusammenzuarbeiten.

Praktischen Nutzen bringt die Integration von Matter 1.5 allerdings erst, wenn auch Hardware verfügbar ist, die den Standard unterstützt. Entsprechend zertifizierte Kameras sollen im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen. Als eines der ersten Modelle wurde bereits die Xthings Ulticam IQ V2 vorgestellt, die per Softwareupdate entsprechende Kompatibilität erhalten wird.