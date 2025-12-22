O2: Klassische Telefonie geht zurück, Streaming wächst konstant

Zum Jahresende bekommen wir immer auch jede Menge Statistiken zu sehen. Insbesondere die Mobilfunkanbieter können hier mit zumeist eindrucksvollen Zahlen aufwarten. So legt O2 eine Auswertung für das Mobilfunkverhalten und die Datennutzung seiner Kunden im Zeitraum von Januar bis November 2025 vor. Die Kernaussage: Es wird weniger klassisch telefoniert, jedoch deutlich mehr gestreamt.

In den ersten elf Monaten des Jahres wurden im Netz der Telefónica-Tochter rund 1,5 Milliarden Gesprächsstunden registriert. Für das Gesamtjahr rechnet der Anbieter mit etwa 1,7 Milliarden Stunden. Damit liegt das Gesprächsaufkommen rund 15 Prozent unter dem Wert des Vorjahres.

Als Grund hierfür gilt vor allem die zunehmende Verlagerung der Kommunikation auf Messenger-Dienste und Videotelefonie, die über mobile Daten abgewickelt werden. Gleichzeitig gewinnt laut O2 auch das Telefonieren über WLAN an Bedeutung. In der Summe entspräche die klassische Mobilfunktelefonie dennoch einer ununterbrochenen Gesprächsdauer von rund 170.000 Jahren.

Datenspitzen bei Fußball und Festivals

Derweil hat die mobile Datennutzung in Deutschland auch im aktuellen Jahr spürbar zugenommen. Laut O2 sorgen hier vor allem Streaming, soziale Netzwerke, Videotelefonie und Live-Sport für steigende Datenmengen. Mit mehr als 5,7 Milliarden Gigabyte übertragener Daten wurde der Wert des gesamten Vorjahres bei O2 bereits im Zeitraum von Januar bis November überschritten. Für das Gesamtjahr rechnet Telefónica mit deutlich über 6 Milliarden Gigabyte über das Mobilfunknetz übertragener Daten.

Besonders hoch sei die Datennutzung beim Fußball-Streaming und bei Festivals gewesen. An den Bundesliga-Sonntagen flossen bis zu 20 Millionen Gigabyte durchs Netz von O2 und beim Wacken Open Air hätten Nutzer rund 110.000 Gigabyte übertragen.

Inklusivvolumen wächst stetig

Das Wachstum in diesem Bereich dürfte sich bei den anderen Anbietern in ähnlicher Größenordnung beobachten lassen. Dieser Trend wird vor allem durch die über die vergangenen Jahre hinweg anhaltende, für Endverbraucher positive Entwicklung im Mobilfunkbereich begünstigt: Die Standardtarife enthalten immer mehr Datenvolumen, zudem gibt es immer mehr Angebote ohne Volumenbegrenzung auf dem Markt.