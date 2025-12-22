LimePrime: E-Scooter-Abo erreicht weitere deutsche Städte

Der E-Scooter-Anbieter Lime bringt sein Abomodell LimePrime in zusätzliche Märkte innerhalb Deutschlands. Das Abo wurde erstmals 2021 in ausgewählten Regionen angekündigt und ist nun schrittweise auch in weiteren Städten verfügbar.

Ziel des Angebots ist eine klar kalkulierbare Preisstruktur für kurze Alltagsfahrten, die sich an regelmäßige Nutzer richtet.

Einheitlicher Fahrpreis für Kurzstrecken

Kern des Abonnements ist ein monatlicher Grundpreis von 3,99 Euro. Jede Fahrt mit einer Dauer von bis zu 20 Minuten kostet unabhängig von Tageszeit oder Nachfrage 1,80 Euro. Die sonst übliche Entsperrgebühr entfällt. Für sehr kurze Strecken gilt ein reduzierter Preis von einem Euro, sofern die Fahrt weniger als fünf Minuten dauert. Wird die 20-Minuten-Grenze überschritten, berechnet Lime einen ermäßigten Minutenpreis von 0,13 Euro für jede weitere Minute.

Lime ist in 26 deutschen Städten und Regionen verfügbar | Bild: Philipp Lipiarski

Technisch bleibt das Modell einfach. Nutzer buchen das Abo direkt in der Lime-App und der vergünstigte Tarif greift automatisch bei jeder Fahrt. Eine vorherige Auswahl von Tarifen oder Minutenpaketen ist nicht erforderlich. Auch Reservierungen sind länger möglich. Fahrzeuge lassen sich bis zu 30 Minuten ohne Zusatzkosten blockieren.

Kündigung und Abgrenzung zu Lime Pass

Das Abonnement verlängert sich monatlich und kann jederzeit gekündigt werden. Es gibt keine Mindestlaufzeit und keine verfallenden Guthaben. Die Kosten entstehen ausschließlich pro tatsächlich durchgeführter Fahrt. Das Modell unterscheidet sich damit von zeitlich begrenzten Minutenpaketen wie Lime Pass, bei denen vorab bezahlte Fahrkontingente ein Ablaufdatum haben.

Ein weiterer Aspekt ist die Nutzung bei Gruppenfahrten. Startet ein Abonnent eine gemeinsame Fahrt, gilt der vergünstigte Preis auch für Mitfahrer ohne eigenes Abo. Bestehende Abonnenten älterer Lime-Modelle erhalten im Rahmen der Umstellung einen kostenfreien Monat und können anschließend entscheiden, ob sie das Abo fortführen möchten.

Grundsätzlich sind die E-Scooter von Lime in folgenden deutschen Städten und Regionen verfügbar: Augsburg, Berlin, Bonn, Bremen, Köln, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hagen, Hamburg, Hannover, Konstanz, Langenfeld, Lübeck, Mainz, München, Nürnberg, Regensburg, im Ruhrgebiet sowie in Stuttgart und Wuppertal. Ob das Abomodell LimePrime in der jeweiligen Stadt bereits aktiviert ist, lässt sich direkt innerhalb der Lime-App einsehen.