Samsung rückt auf: System-Updates für mindestens 4 Jahre

Offiziell unterstützt Apples aktuelles iPhone-Betriebssystem, iOS 14, alle iPhone-Modelle bis hin zu dem fünf Jahre alten, im September 2015 in den Markt eingeführten iPhone 6s.

Doch selbst noch ältere iPhone-Modelle haben sich in den zurückliegenden Monaten immer wieder über Security-Aktualisierungen und sogar Feature-Updates gefreut. Jüngstes Beispiel: Die Veröffentlichung von iOS 12.5.1 Mitte Januar. Mit dem Update erreichte Apple sogar das sieben Jahre alte iPhone 5s, das am 20. September 2013 in den Markt startete.

Von 2 auf 4 Jahre verbessert

Ein Vorbild, an dem sich fortan auch die koreanische Konkurrenz von Samsung orientieren wird. Diese hat nun angekündigt, dass man die eigenen Geräte zukünftig mindestens vier Jahre lang mit Software-Aktualisierungen versehen wird.

Gelten soll das neue Support-Versprechen für alle Galaxy-Geräte die seit 2019 lanciert wurden – inklusive der Gerätefamilien vom Typ Z, S, Note, A, XCover und Tab.

Bislang lieferte Samsung eine Update-Versorgung von mindestens zwei Jahren und setzte hier, je nach Geräte-Modell, auf unterschiedliche Update-Frequenzen. Während viele der teuren Geräte monatlich aktualisiert wurden, mussten Nutzer der günstigeren Modelle häufig ein Vierteljahr auf neue Aktualisierungen warten.

Sicherheits- statt Android-Updates

So begrüßenswert das Update-Versprechen auch ausfällt, so unverbindlich bleibt die Support-Offensive. So spricht Samsung in seiner Ankündigung lediglich von „regular security updates“ und nicht von Android-Aktualisierungen.

Anders formuliert: Auch zukünftig dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass günstigere Galaxy-Geräte in ihrem dritten Jahr auf dem Markt noch mit substanziellen Android-Update versehen werden. Immerhin bekommen diese fortan noch Sicherheits-Updates zur Verfügung gestellt.