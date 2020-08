Samsung Galaxy Buds Live: Neue AirPods-Herausfordert starten diesen Monat

Mit den Galaxy Buds Live bringt Samsung diesen Monat neue komplett kabellose Ohrhörer mit ungewohntem Design in den Handel. Die Tatsache, dass der Hersteller die internen Komponenten horizontal statt vertikal angeordnet hat, äußert sich in der bohnenförmigen Optik der Hörer. Dem Hersteller zufolge soll sich diese ergonomische und abgerundete Form nicht nur besonders gut an das Ohr anpassen, sondern auch für ein natürlicheres Aussehen sorgen.

Für die interne Technik zeichnet der von Samsung aufgekaufte österreichische Hersteller AKG verantwortlich. Je ein zwölf Millimeter großer Lautsprecher soll in Verbindung mit dem ausgelagerten Bass-Kanal für optimalen Klang sorgen. Externe Störgeräusche lassen durch die integrierte Funktion zur Geräuschunterdrückung ausblenden.

Die neuen Ohrhörer lassen sich nicht nur mit Smartphones und Tablets mit Android ab Version 5.0 verwenden, sondern sind auch mit dem iPhone 7 oder neuer kompatibel. Allerdings wurde der Funktionsumfang natürlich besonders auf die neuesten Samsung-Produkte abgestimmt. So lassen sich die Ohrhörer ähnlich wie Apples AirPods auf einfache Weise verbinden und bieten Zusatzfunktionen wie die Möglichkeit zur Verwendung als Mikrofon für das Galaxy Note20 oder auch die Möglichkeit, die Hörer per Wireless PowerShare direkt von einem Samsung-Smartphone zu laden.

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu sechs Stunden an, das mitgelieferte Ladeetui kann die Galaxy Buds Live für weitere 15 Stunden laden.

Samsung will die Ohrhörer vom 21. April an zum Preis von 184 Euro in Deutschland vertreiben. Einen intensiven Blick vorab haben die Reparaturprofis von ifixt bereits auf die Galaxy Buds Live geworfen. Bei der Untersuchung der verbauten Komponenten wurde besonderes Augenmerk auf die Reparatur- und Umweltfreundlichkeit der Ohrhörer geworfen. Bereits der Vorgänger konnte die AirPods in diesem Bereich schon deutlich ausstechen. Die neuen Galaxy Buds Live schneiden in Sachen Reparaturfreundlichkeit mit acht von zehn Punkten sogar noch besser ab.