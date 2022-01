Sammelklage: Google zahlt, um eine Apple-Suche zu verhindern

Von dem Deal in Sachen Standard-Suchmaschine abgesehen, soll Apple jedoch noch anderweitig von der Absprache der beiden Unternehmen profitieren. So behauptet eine jetzt in den Vereinigten Staaten eingereichte Sammelklage gegen die beiden IT-Konzerne, dass Google und Apple geheime Absprachen getroffen hätten, die Apple vom Aufbau einer eigenen Suchmaschine und damit von der Bereitstellung eines konkurrierenden Suchportals zu google.com abhalten würden.

Insert

You are going to send email to