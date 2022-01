Aqara kündigt Tür-Fenster-Sensor und Bewegungsmelder mit Thread an

Auf Basis der Matter-Unterstützung der beiden Hub-Modelle werden dann auch mit diesen Geräten über Zigbee verbundene, bestehende Aqara-Produkte in Matter-Systemen verfügbar. Technisch bedingt sei dies jedoch nicht für alle in der Vergangenheit auf den Markt gebrachten Smarthome-Produkte des Herstellers möglich.

Aqara zufolge soll die Unterstützung von Thread den Anwendern mehr Kompatibilität, Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Sicherheit bei der Verwendung der eigenen Produkte bieten. In Sachen Verbindungstechnik war Aqara zweifellos bislang schon gut aufgestellt, erweist sich Zigbee doch gleichermaßen als energieeffizient und reichweitenstark, allerdings sorgt die Integration von Thread als Basis für eine zukünftige Integration in Matter-Netzwerke ganz besonders für erweiterte Kompatibilität in der Zukunft.

Aqara hat seine ersten Smarthome-Produkte mit Thread-Unterstützung vorgestellt. Der Anbieter von HomeKit-Zubehör will in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres neue Versionen seines Tür- und Fenster-Sensors und seines Bewegungsmelders auf den Markt bringen, die anders als bislang nicht auf Zigbee setzen, sondern stattdessen die Netzwerkeinbindung über Thread oder Bluetooth unterstützen.

