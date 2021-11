Anrufern teilt das Paul-Ehrlich-Institut auf Nachfrage mit, dass eine neue Version der App angeblich in den nächsten Wochen freigeschaltet werden soll. Unsere Anfrage diesbezüglich wurde bislang noch nicht beantwortet. Mit Dank an Bo

Was in der jetzigen Version der Sa­fe­Vac-App allerdings noch nicht vorgesehen ist, ist das Eintragen von Beschwerden bei sogenannten Booster-Impfungen. Obgleich inzwischen schon 8 Millionen Personen eine zusätzliche Auffrischungsimpfung erhalten haben, versteht sich die App noch immer nur auf Befragungen zur 1. und zur 2. Impfdosis.

Um mögliche Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen im Fall der Coronavirus-Impfstoffe so großflächig wie möglich zu erfassen, bietet das Paul-Ehrlich-Institut seit Ende letzten Jahres die sogenannte SafeVac-Applikation im App Store an.

