Saugroboter: Dieses Modell ist unsere Kaufempfehlung im Freundeskreis

iRobot sind für das was sie können viel zu teuer, aber (gerade in den USA als „Roomba“) sehr beliebt.

Eine Marke mit der du quasi nichts falsch machen kannst ist Roborock. Wurde als Saugroboter-Marke von Xiaomi ausgelagert, ist schon lange am Markt. Es gibt eine gute Versorgung mit Verschleiß- und Ersatzteilen, die Apps sind in Ordnung (müssen aber nicht benutzt werden).

Dann stellt sich die Frage: Mit feucht wischen oder ohne? Trade-off ist hier häufig die Platzfrage. Geräte die auch wischen können haben meist einen kleineren Staubbehälter. In Sachen Saugleistung muss man nicht viel vergleichen. Hier hat sich der Standard am Markt etwa zwischen 2000 Pa und 2500 Pa eingependelt.

Die lange Fassung: Der Markt ist riesig und vollkommen unübersichtlich. Wichtigstes Kriterium ist die Navigation, hier gibt es Geräte mit Laser, mit Kameras oder auch lediglich mit ein paar einfachen Beschleunigungssensoren. Da sollte es am besten immer nur einer mit Laser sein. (Erkennt man meist an der erhöhten, runden Plattform oben auf dem Sauger).

Im Freundeskreis bereits als Roboter-Fans verschrieen, hat uns kürzlich die Bitte um eine sehr konkrete Kaufempfehlung erreicht. Eine Freundin ohne Vorkenntnisse und ohne ausgeprägte Präferenzen wollte wissen, welches der 100+ am Markt erhältlichen Modelle in die elterliche Wohnung gestellt werden sollte. Eine Frage, die uns ruckartig aus der mit technischen Spezifikation und vergleichenden Kenndaten gefüllten Blase geholt hat, in die man sich als Schreiber schnell verlieren kann.

