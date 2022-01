Safari-Schwachstelle lässt Kritik an Apples WebKit-Politik aufleben

Die in den aktuellen Safari-Versionen vorhandene Sicherheitslücke, auf deren Basis entsprechend modifizierte Webseite teils die Onlineaktivitäten von Benutzern des Apple-Browsers ausspionieren können, sorgt auch für Kritik an Apples genereller WebKit-Strategie. So müssen alle unter iOS angebotenen Webbrowser auf Apples WebKit-Engine setzen, in der Folge können sich hier vorhandene Schwachstellen auch auf die Konkurrenzprodukte auswirken.

Browser-Anbieter und Apple streiten seit Jahren über die diesbezüglich von Apple auf iPhone und iPad gesetzten vergleichsweise engen Grenzen. Apple argumentiert mit den durch den Einsatz von WebKit garantierten hohen Sicherheitsstandards, wogegen die Entwickler anderer Apps gerne mehr Freiheit bei der Implementierung ihrer eigenen Funktionen genießen würden.

Die Nachteile der Abhängigkeit von Apple werden im aktuellen Fall besonders deutlich. So wurde die Sicherheitslücke bereits im November an Apple gemeldet, bislang aber allem Anschein nach geflissentlich ignoriert. Dies brachte die Entdecker FingerprintJS dazu die Schwachstelle im Detail offenzulegen um den Druck auf Apple zu erhöhen. Nicht zuletzt auch das damit verbundene Medienecho dürfte dazu geführt haben, dass die Verantwortlichen bei Apple daraufhin erstaunlich flott reagiert haben. Nur drei Tage nach der Veröffentlichung gab der iPhone-Hersteller bekannt, dass Apple-Ingenieure mit der Arbeit an dem Fehler begonnen und mögliche Korrekturen erarbeitet hätten.

FingerprintJS zufolge hat Apple den zugehörigen Fehlerbericht in der Folge dann auch direkt als behoben markiert. Für Apple-Kunden bleibt das Problem allerdings erstmal weiter bestehen, denn für eine Fehlerbehebung auf den Geräten der Endnutzer bedarf es entsprechender Updates für die Apple-Betriebssysteme. Der Zeitpunkt hierfür ist derzeit noch komplett offen, doch sollte es angesichts des damit verbundenen öffentlichen Interesses wohl nicht allzu lange dauern, bis Apple die neuen Software-Versionen bereitstellt.