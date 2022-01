Eufy Security in Version 4.0: Kamera-App runderneuert

Der auf Saugroboter und die intelligente Kameraüberwachung spezialisierte Hardware-Anbieter Eufy hat eine neue iPhone-Applikation zum Zugriff auf die hauseignen Sicherheits-Kameras veröffentlicht. Version 4.0 tritt mit einer neuen Benutzeroberfläche an, integriert die Unterstützung für neue Kamera-Hardware und führt den sogenannten Security-Report bzw. Heimsicherheits-Bericht ein, der einen Überblick auf relevante Tagesereignisse direkt auf der Startseite der App anbietet.

Am auffälligsten ist die optische Überarbeitung der Applikation, die nun das einfache Anlegen neuer Hausbereiche zulässt und so direkt zwischen Gartenlaube, Wohnhaus und Vereinsheim hin und her springen kann. In den luftiger gestalteten Einstellungen informieren kleine Info-Rechtecke nun auf einen Blick, ob Kamera-Funktionen wie die Geräuscherkennung an- oder ausgeschaltet sind und machen mit kleinen Bildschriftsymbolen darauf aufmerksam, in welchem Umfang die Bewegungserkennung aktiviert wurde.

Neuer Sicherheitsbericht, neue Home-Verwaltung

Der sogenannte Heimsicherheits-Bericht muss in den Labor-Einstellungen der neuen Eufy-Security-Applikation manuell aktiviert werden und taucht anschließend in der Home-Ansicht der Applikation auf. Hier fasst der neue Übersichtsbericht alle zuletzt beobachteten Events zusammen und gewährt euch den Direktzugriff auf die damit einhergehenden Clip-Aufzeichnungen, die von den Eufy-Kameras fast immer lokal gesichert werden.

Zusammen mit dem Update der iPhone-Applikation hat Eufy für viele Kameras auch begleitende Firmware-Aktualisierungen bereitgestellt. Wir setzen unter anderem die mit HomeKit kompatible Indoor-Kamera von Eufy ein, nutzen diese aber exklusiv mit der Eufy-Applikation, da diese deutlich schneller über erkannte Ereignisse informiert als Apples HomeKit-Warnungen und sich deutlich granularer konfigurieren lässt. Die neue Version macht einen ganz guten Eindruck.