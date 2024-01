Namhafte Apps schnüffeln per Push-Mitteilung

Den deutschen Sicherheitsforscher und Entwickler Tommy Mysk hatten wir erst vergangene Woche in den News. Dabei ging es um die Tatsache, dass die App des Twitter-Nachfolgers X teilweise Privatsphäre-Einstellungen ignoriert. Jetzt macht Mysk auf den Sachverhalt aufmerksam, dass zahlreiche Anwendungen Apples Push-Mitteilungen dazu verwenden, um Informationen zum Empfänger beziehungsweise dessen Nutzungsverhalten zu sammeln.

🚨🎬 Privacy Concerns about Apple Push Notifications

TL;DR: data-hungry apps use push notifications as a trigger to send app analytics and device information to their remote servers, even if the apps aren't running at all on your iPhone. Such apps include TikTok, Facebook, FB… pic.twitter.com/qyFDbmrBjq

