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"Heat it"-Alternative ohne App

Insektenstichheiler von Beurer nutzt iPhone als Stromquelle
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11 Kommentare 11

Der deutsche Anbieter von Gesundheitsprodukten Beurer hat jetzt auch einen Insektenstichheiler im Programm, der sich direkt mit dem Smartphone verbinden lässt. Das Modell BiteX Go ergänzt gemeinsam mit dem ebenfalls neu vorgestellten BiteX Max das bislang aus einfacheren Handgeräten bestehende bestehende Produktangebot des Herstellers in diesem Bereich.

Smartphone-Modell kommt ohne App aus

Anders als der ebenfalls über USB-C mit dem iPhone und Android-Geräten verwendbare „Heat it“ verzichtet Beurer allerdings auch bei seinem Smartphone-Modell auf eine eigene App. Das Telefon wird ausschließlich als Stromquelle verwendet. Für die Behandlung kann man zwischen zwei Stufen mit drei oder sechs Sekunden Dauer wählen. Eine integrierte Taschenlampe soll die Verwendung auch bei Dunkelheit ermöglichen.

Beurer Bitex Go

Bei Nichtbenutzung wird der USB-Anschluss durch eine Schraubkappe geschützt, mit deren Hilfe man das Gerät zugleich an einem Schlüsselbund oder dergleichen befestigen kann.

Der Mini-Insektenstichheiler BiteX Go von Beurer wird derzeit für 24,99 Euro über die Webseite des Herstellers angeboten.

Größeres Modell für intensivere Anwendungen

Mit dem BiteX Max hat Beurer eine weitere Produktneuheit im Programm, die allerdings komplett unabhängig vom Smartphone funktioniert und zudem auch deutlich größer als der für den portablen Einsatz konzipierte BiteX Go ist.

Beurer Bitex Max

Beim BiteX Max ist ein Akku integriert und das Gerät ist mit einer erweiterten Heizfläche und einem zuschaltbaren zweiten Heizring ausgestattet. Dies soll vor allem beim Einsatz gegen großflächigen Juckreiz von Vorteil sein.

Abgesehen von den unterschiedlichen Heizplattengrößen kann man auch hier mit zwei verschiedenen Programmen arbeiten. Für Erstanwender und Personen mit empfindlicher Haut ist die kürzere Behandlungsstufe geeignet, ansonsten steht eine längere und dann auch intensivere Behandlungsversion zur Verfügung.

Der BiteX Max kostet regulär 44,99 Euro und wird vom Hersteller aktuell für 29,99 Euro angeboten.

Produkthinweis
Beurer BiteX Go Deep Black Insektenstichheiler für Smartphone, Mückenstich Hitzestift gegen Juckreiz & Schwellungen... 29,99 EUR
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28. Apr. 2026 um 14:21 Uhr von chris Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Schraubkappe das gefällt mir.
    Ohne Zusatzkauf wie beim Model Verliermich Heatit.

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  • Das kann man sich sparen.
    Wie sagt man so schön und macht es einfach: „Spucke drauf und fertig“ :)

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