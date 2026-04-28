"Heat it"-Alternative ohne App
Insektenstichheiler von Beurer nutzt iPhone als Stromquelle
Der deutsche Anbieter von Gesundheitsprodukten Beurer hat jetzt auch einen Insektenstichheiler im Programm, der sich direkt mit dem Smartphone verbinden lässt. Das Modell BiteX Go ergänzt gemeinsam mit dem ebenfalls neu vorgestellten BiteX Max das bislang aus einfacheren Handgeräten bestehende bestehende Produktangebot des Herstellers in diesem Bereich.
Smartphone-Modell kommt ohne App aus
Anders als der ebenfalls über USB-C mit dem iPhone und Android-Geräten verwendbare „Heat it“ verzichtet Beurer allerdings auch bei seinem Smartphone-Modell auf eine eigene App. Das Telefon wird ausschließlich als Stromquelle verwendet. Für die Behandlung kann man zwischen zwei Stufen mit drei oder sechs Sekunden Dauer wählen. Eine integrierte Taschenlampe soll die Verwendung auch bei Dunkelheit ermöglichen.
Bei Nichtbenutzung wird der USB-Anschluss durch eine Schraubkappe geschützt, mit deren Hilfe man das Gerät zugleich an einem Schlüsselbund oder dergleichen befestigen kann.
Der Mini-Insektenstichheiler BiteX Go von Beurer wird derzeit für 24,99 Euro über die Webseite des Herstellers angeboten.
Größeres Modell für intensivere Anwendungen
Mit dem BiteX Max hat Beurer eine weitere Produktneuheit im Programm, die allerdings komplett unabhängig vom Smartphone funktioniert und zudem auch deutlich größer als der für den portablen Einsatz konzipierte BiteX Go ist.
Beim BiteX Max ist ein Akku integriert und das Gerät ist mit einer erweiterten Heizfläche und einem zuschaltbaren zweiten Heizring ausgestattet. Dies soll vor allem beim Einsatz gegen großflächigen Juckreiz von Vorteil sein.
Abgesehen von den unterschiedlichen Heizplattengrößen kann man auch hier mit zwei verschiedenen Programmen arbeiten. Für Erstanwender und Personen mit empfindlicher Haut ist die kürzere Behandlungsstufe geeignet, ansonsten steht eine längere und dann auch intensivere Behandlungsversion zur Verfügung.
Der BiteX Max kostet regulär 44,99 Euro und wird vom Hersteller aktuell für 29,99 Euro angeboten.
Schraubkappe das gefällt mir.
Ohne Zusatzkauf wie beim Model Verliermich Heatit.
ja aber manchmal passen diese Schraubverschlüsse nicht so gut, oder man schraubt falsch herum oder so, etc. etc. etc.
was habt ihr denn immer alle? Ich hab den HeatIt seit Jahren am Hausschlüssel und es gab noch nie Probleme
Bei mir auch nicht aver ich denke das hängt davon ab wie viel der ganze Bunt rumklimpert. Je mehr desto eher scheuert es den Plastik durch. Mein Anhänger ist aber im in der Hosentasche und daher sicher auch weniger Abnutzung bei heatit
Problem: habe seit 10 Jahren keinen Schlüsselbund mehr…. automatisches Türschloss
Einfach heat it pro gönnen. ;)
Das kann man sich sparen.
Wie sagt man so schön und macht es einfach: „Spucke drauf und fertig“ :)
bringt nur kurzfristige Kühlung und wenn du Pech hast bekommst auch noch Keime aus dem Mund in die offene Stelle…
Also ich bin mit der Hitze sehr zufrieden da hier mehr passiert als nur Wärme :-)
„Spucke & Salz drauf, dann fertig“
Wir in der Schweiz, nehmen lieber Aromat statt Salz.
Ein heißer Teelöffel ist mein Haushaltstipp.
Eine BORUIT V20 ist mein Technik-Tipp. Das ist eine kleine helle Taschenlampe z ähnlichen Preis, die warm genug wird, um sie als Mückenstich-Heiler zu verwenden, aber nebenbei auch noch ne Taschenlampe ist. Die V30 kann sogar als Powerbank verwendet werden, glaube ich.