Dreame P-Wind10: Mobile Klimaanlage mit App und Entfeuchtungsmodus

Der Hersteller Dreame Technology baut sein Portfolio weiter aus und bringt mit der P-Wind10 eine tragbare, App-gesteuerte Klimaanlage nach Deutschland. Der Marktstart ist für den 12. Mai vorgesehen.

Damit ergänzt das Unternehmen sein (immer breiteres) Angebot um ein weiteres Gerät jenseits klassischer Reinigungsprodukte und Küchengeräte.

Die P-Wind10 ist für den mobilen Einsatz konzipiert. Rollen am Gehäuse ermöglichen den Transport zwischen verschiedenen Räumen. Die Einrichtung soll in wenigen Schritten erfolgen, allerdings ist noch unklar welche Smart-Home-Standards das Gerät unterstützen wird und ob eine einfache Matter-Installation zum Funktionsumfang gehört. Gedacht ist die Klimaanlage für kleinere Wohnungen, Schlafzimmer oder einzelne Arbeitsräume.

Je nach Modell stehen Varianten mit 7.000 oder 9.000 BTU Kühlleistung zur Verfügung. Die kleinere Version richtet sich an Räume bis etwa 25 Quadratmeter, während die größere Ausführung auch für Flächen bis rund 33 Quadratmeter ausgelegt ist. Nutzer können damit gezielt einzelne Bereiche kühlen, ohne eine fest installierte Klimaanlage zu benötigen.

App-Steuerung und kombinierte Betriebsmodi

Neben der klassischen Kühlfunktion bietet die P-Wind10 weitere Betriebsarten. Ein Ventilatormodus sorgt für Luftzirkulation, während ein Entfeuchtungsmodus die Raumluft reguliert. Diese Kombination soll den Einsatz über unterschiedliche Wetterlagen hinweg ermöglichen.

Die Steuerung erfolgt wahlweise über ein integriertes Display, eine Fernbedienung oder per App. Ergänzend stehen Timer-Funktionen zur Verfügung. Ein automatisches Verdunstungssystem reduziert den Wartungsaufwand, da entstehendes Kondenswasser während des Betriebs teilweise selbst abgeführt wird. Sicherheitsfunktionen wie eine Abschaltung bei vollem Tank und ein verzögerter Neustart nach Stromausfällen sind ebenfalls integriert.

Bereits zuletzt hatte Dreame mit neuen Produkten wie Mixern und einem Küchenabfall-Entsorger gezeigt, dass das Unternehmen sein Sortiment über Staubsauger und Saugroboter hinaus erweitert. Die P-Wind10 fügt sich in diese Entwicklung ein und unterstreicht die Ausrichtung auf ein breiteres Angebot für den Haushalt. Der offizielle Marktstart erfolgt am 12. Mai über MediaMarkt und amazon.de.