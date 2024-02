Russland: Sanktionierte Banking-Apps finden Hintertür

Die im vergangenen Jahr gegen Russland verhängten Sanktionen treffen auch die Präsenz russischer Banken im App Store. Deren Apps sind dort offiziell nicht mehr erhältlich. Apple sieht sich jetzt allerdings mit dem Vorwurf konfrontiert, die Durchsetzung dieser Regeln nicht ausreichend genug zu prüfen. Anscheinend haben mehrere der eigentlich gesperrten Banken durch ein Hintertürchen Zugang zum App Store gefunden.

you know how apple is "extremely strict" about what gets on app store and what doesn't? i guess it doesn't apply to literal trojan horse apps that pretend to be one app and switch up to a completely different one inside it

sanctioned russian banks use this all the time! 🧵 pic.twitter.com/080YvYZEht

