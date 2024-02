Apple-Guthaben: 10 Prozent Rabatt über Payback

In dieser Woche muss man wieder das Bonusprogramm Payback nutzen, wenn man sein Apple-Guthaben zu vergünstigten Konditionen aufstocken will. Wenn ihr eine Filiale der Supermarktkette REWE oder deren Webseite REWE-Kartenwelt besucht, habt ihr die Möglichkeit, beim Kauf von Apple-Geschenkkarten indirekt 10 Prozent Rabatt einzustreichen.

Achtet darauf, dass sich die Aktion ausschließlich auf die Apple-Geschenkkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro bezieht. REWE bietet zwar auch variable Geschenkkarten sowie die kleinste feste Kartenstufe mit 15 Euro an, diese Varianten sind allerdings wie fast immer der Fall von der Sonderaktion ausgeschlossen.

Die Sonderaktion läuft von heute bis Sonntag, den 18. Februar sowohl auf der Kartenwelt-Webseite als auch in allen teilnehmenden Märkten. Wir würden darauf tippen, dass dies bundesweit überall der Fall ist, prüft aber sicherheitshalber den Prospekt eurer lokalen Filiale oder fragt fort vor dem Kauf nach. Der Angebotsbeschreibung zufolge muss man zudem den passenden Coupon in der REWE-App oder in der Payback-App aktivieren.

Payback-Punkte können ausbezahlt werden

REWE bietet beim Kauf der Apple-Geschenkkarten dann 20-fache Payback-Punkte, was einem Preisnachlass von 10 Prozent entspricht. Normalerweise bekommt man bei Payback ja lediglich einen Punkt auf zwei ausgegebene Euro gutgeschrieben. Die Obergrenze liegt im Rahmen der Aktion bei 1.000 Payback-Punkten. Die gesammelten Bonuspunkte kann man wie üblich entweder im Prämienshop von Payback „versilbern“ oder über die Payback-Webseite „Bargeld einlösen“ in Bargeld eintauschen. Die Auszahlung erfolgt dann in Form einer SEPA-Überweisung und ist ab einer Mindestpunktzahl von 200 Payback-Punkten möglich.

Das so erworbene Apple-Guthaben kann nicht nur für digitale Güter und Abos bei Apple eingesetzt werden, sondern lässt sich auch für den Kauf von Hardware in den Apple-Ladegeschäften oder im Onlineshop des Unternehmens verwenden.