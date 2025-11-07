iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 747 Artikel

Neue App für Konversationen mit Apples KI

Russet nutzt Apple Intelligence direkt auf dem Gerät
Mit Russet steht seit Kurzem eine neue App im App Store bereit, die sich bewusst gegen klassische Cloud-basierte KI-Angebote positioniert. Die Anwendung bietet eine Oberfläche für Apples integrierte „Apple Intelligence“ und funktioniert ausschließlich lokal auf iPhone, iPad oder Mac. Eine Internetverbindung ist für den Betrieb nicht erforderlich.

Russet App Icon

Im Mittelpunkt der Anwendung steht ein textbasierter KI-Dialog, der auf dem sogenannten Foundation Model von Apple basiert. Russet dient dabei nicht als eigenständiger Chatbot, sondern als Zugangspunkt zur bereits im System vorhandenen künstlichen Intelligenz. Entsprechend setzt die Nutzung ein Gerät voraus, auf dem Apple Intelligence verfügbar ist.

Keine Cloud, keine Konten, keine Werbung

Der Entwickler Ricky Takkar betont, dass sämtliche Anfragen und Antworten auf dem Gerät verbleiben. Weder werden Daten hochgeladen noch Benutzerkonten oder Werbung benötigt. Russet funktioniert vollständig offline. Auch der private Modus lässt sich aktivieren. In diesem Fall wird keine Gesprächshistorie gespeichert.

Conversations Russet

Die App hebt sich zusätzlich durch eine Besonderheit hervor: Nutzer sehen, wie viele sogenannte Tokens, also Einheiten der Textverarbeitung, bereits innerhalb einer Konversation verbraucht wurden. Damit lässt sich abschätzen, wann die Speicherkapazität des Modells für den laufenden Dialog erreicht ist. Wird diese überschritten, kann das System den bisherigen Gesprächsverlauf nicht mehr berücksichtigen.

Für kurze Abfragen optimiert

Zu den empfohlenen Anwendungsszenarien zählen kurze Zusammenfassungen, einfache Textanalysen oder stilistische Umformulierungen. Komplexere Rechenaufgaben, Programmcode oder logische Schlussfolgerungen gehören dagegen nicht zum Kompetenzbereich der App bzw. dem von Apple Intelligence.

Russet App

Russet steht kostenlos im App Store zur Verfügung. Die App ist vollständig werbefrei und benötigt keine Registrierung. Voraussetzung ist ein Apple-Gerät mit Apple Intelligence.

Laden im App Store
Russet - Offline & Private AI
Russet - Offline & Private AI
Entwickler: Ritwik Takkar
Preis: Kostenlos
Laden

07. Nov. 2025 um 18:14 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Und genau das ist der Vorteil des Foundation Systems. Alles lokal ohne Internet – ich hoffe inständig, dass Apple es schafft das weiter zu entwickeln

  • Aber was bietet die App mir für einen Mehrwert, wenn sie eigentlich nur das Gleiche kann wie die native AI Integration? Verstehe momentan den Nutzen noch nicht.

