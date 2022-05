BeAware: App-Werkzeugkasten für Gehörlose und Schwerhörige

iPhone-Anwender und Anwenderinnen mit Sehbehinderungen kennen und nutzen die kostenfreie iPhone-Applikation Be My Eyes . Diese baut im Bedarfsfall den Kontakt zu sehenden Nutzern auf die sich freiwillig registriert haben, um Mitmenschen mit schlechten oder nicht vorhandenen Sehfähigkeiten im Alltags zur Hand zu gehen. Hier kann schnell beim Entziffern von Haltbarkeitsdaten geholfen oder beim Ablesen von Öffnungszeiten oder Kontaktmöglichkeiten zur Hand gegangen werden.

