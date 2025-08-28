iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 903 Artikel

Navigation per Wischgeste und neue Bereiche

Runderneuert: Neue Features für Perplexity auf dem iPhone
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

Perplexity dürfte den meisten ifun.de-Besuchern ein Begriff sein. Das KI-Angebot ist eine Art erweiterte Suchmaschine, die im Dialogformat genutzt wird und Suchanfragen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz beantwortet. Dieser Tage hat die iOS-App ein größeres Update erhalten und darf ruhig mal wieder gestartet werden.

Perplexity App 1

Mit der Version 2.250814.0 wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet und um neue Gesten erweitert. Nutzer können nun durch einfache Wischbewegungen schneller zwischen verschiedenen Bereichen wechseln und erhalten zusätzliche Möglichkeiten für die Sprachsteuerung.

Navigation per Wischgeste und neue Bereiche

Die Entwickler von Perplexity haben die App so angepasst, dass sich über eine Bewegung nach links die persönliche Bibliothek öffnen lässt. Dort werden bisherige Suchanfragen in Form von Threads gesammelt, sodass sie später erneut aufgerufen oder fortgeführt werden können. Ein Wisch nach rechts zeigt den Bereich „Entdecken“, in dem aktuelle Trends und häufig gesuchte Themen präsentiert werden. Damit soll die App nicht nur für gezielte Recherchen dienen, sondern auch zum Entdecken neuer Inhalte anregen.

Perplexity App 2

Neben den Gesten hat das Update auch Änderungen an den Suchfunktionen selbst gebracht. Anwender können zwischen verschiedenen Suchmodi und Modellen wählen. Diese Auswahl soll helfen, die Ergebnisse besser an den eigenen Bedarf anzupassen, etwa ob lediglich ein Überblick oder eine detaillierte Analyse gewünscht ist.

Verbesserungen bei Spracheingabe und Assistenz

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates liegt auf der Sprachbedienung. Die Entwickler haben sowohl die Erkennung gesprochener Befehle als auch die Antwortausgabe überarbeitet. Dadurch soll die Kommunikation mit der App natürlicher und zuverlässiger ablaufen. Auch der integrierte Sprachassistent wurde erweitert und reagiert nun flexibler auf Eingaben.

Perplexity App 3

Perplexity versteht sich als Suchpartner, der Fragen direkt beantwortet und dabei aktuelle Quellen einbezieht. Ziel ist es, Informationen schneller und gebündelt bereitzustellen, anstatt nur auf externe Webseiten zu verweisen. Ein ordentliches Angebot mit klarer Zielsetzung, auf das auch Apple ein Auge geworfen haben soll.

Laden im App Store
‎Perplexity - Fragen Sie etwas
‎Perplexity - Fragen Sie etwas
Entwickler: Perplexity AI, Inc.
Preis: Kostenlos+
Laden

28. Aug. 2025 um 15:54 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Die News-Sektion ist mein absolutes Lieblingsfeature. Eigentlich der einzige Grund wofür ich die App nutze.

    Antworten Melden

  • Seit den ganzen negativen Nachrichten über Perplexity, wie sie an die Daten kommen, um ihr Modell zu trainieren, etc. ist es bei mir vom iPhone geflogen

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41903 Artikel in den vergangenen 6571 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven