Runderneuert: Neue Features für Perplexity auf dem iPhone

Perplexity dürfte den meisten ifun.de-Besuchern ein Begriff sein. Das KI-Angebot ist eine Art erweiterte Suchmaschine, die im Dialogformat genutzt wird und Suchanfragen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz beantwortet. Dieser Tage hat die iOS-App ein größeres Update erhalten und darf ruhig mal wieder gestartet werden.

Mit der Version 2.250814.0 wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet und um neue Gesten erweitert. Nutzer können nun durch einfache Wischbewegungen schneller zwischen verschiedenen Bereichen wechseln und erhalten zusätzliche Möglichkeiten für die Sprachsteuerung.

Navigation per Wischgeste und neue Bereiche

Die Entwickler von Perplexity haben die App so angepasst, dass sich über eine Bewegung nach links die persönliche Bibliothek öffnen lässt. Dort werden bisherige Suchanfragen in Form von Threads gesammelt, sodass sie später erneut aufgerufen oder fortgeführt werden können. Ein Wisch nach rechts zeigt den Bereich „Entdecken“, in dem aktuelle Trends und häufig gesuchte Themen präsentiert werden. Damit soll die App nicht nur für gezielte Recherchen dienen, sondern auch zum Entdecken neuer Inhalte anregen.

Neben den Gesten hat das Update auch Änderungen an den Suchfunktionen selbst gebracht. Anwender können zwischen verschiedenen Suchmodi und Modellen wählen. Diese Auswahl soll helfen, die Ergebnisse besser an den eigenen Bedarf anzupassen, etwa ob lediglich ein Überblick oder eine detaillierte Analyse gewünscht ist.

Verbesserungen bei Spracheingabe und Assistenz

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates liegt auf der Sprachbedienung. Die Entwickler haben sowohl die Erkennung gesprochener Befehle als auch die Antwortausgabe überarbeitet. Dadurch soll die Kommunikation mit der App natürlicher und zuverlässiger ablaufen. Auch der integrierte Sprachassistent wurde erweitert und reagiert nun flexibler auf Eingaben.

Perplexity versteht sich als Suchpartner, der Fragen direkt beantwortet und dabei aktuelle Quellen einbezieht. Ziel ist es, Informationen schneller und gebündelt bereitzustellen, anstatt nur auf externe Webseiten zu verweisen. Ein ordentliches Angebot mit klarer Zielsetzung, auf das auch Apple ein Auge geworfen haben soll.