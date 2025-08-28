iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 899 Artikel

Synchronisierte Zwischenablage auf allen Geräten

Awesome Copy: Neue Funktionen, mobile App und iCloud-Sync
Artikel auf Mastodon teilen.
6 Kommentare 6

Die Mac-Anwendung Awesome Copy hat ein größeres Update erhalten und wird nun von einer eigenen iOS-Version ergänzt. Nutzer können damit ihre Zwischenablage nicht nur am Mac verwalten, sondern Inhalte auch zwischen iPhone, iPad und Mac synchronisieren.

Awesome Copy 0

Zur Feier des Updates bietet der Entwickler Evan Jones die Vollversion von Awesome Copy für kurze Zeit kostenlos an. Der In-App-Kauf der Mac-App wurde auf 0 Euro reduziert.

Synchronisierte Zwischenablage auf allen Geräten

Awesome Copy speichert Kopiervorgänge wie Texte, Bilder oder Dateipfade in einer verlaufsgesteuerten Liste. Über iCloud werden diese Daten automatisch zwischen Mac und iOS-Geräten abgeglichen. Wer auf dem Rechner einen Text kopiert, kann diesen unmittelbar am iPhone abrufen. Umgekehrt lassen sich auch Inhalte, die unterwegs gespeichert wurden, auf dem Mac wiederverwenden.
Awesome Copy

Die iOS-App ist für Touchbedienung optimiert. Nutzer können dort ihre Zwischenablage durchsuchen, Vorschauen von Texten und Bildern ansehen oder Einträge mit einem Tipp erneut in den Zwischenspeicher übernehmen. Außerdem lassen sich bis zu 100 kopierte Objekte in einer Verlaufsübersicht anzeigen, wobei die Anzahl in den Einstellungen angepasst werden kann.

Erweiterte Werkzeuge am Mac

Mit dem Update führt auch die Mac-App zahlreiche Funktionen ein, die das Arbeiten mit der Zwischenablage vereinfachen sollen. Dazu gehören automatische Textbereinigungen, die Umwandlung von kopierten Inhalten nach eigenen Regeln oder das Anlegen von Snippets für wiederkehrende Textbausteine. Eine OCR-Funktion erkennt zudem Text in Bildern und macht ihn durchsuchbar.

Awesome Copy App

Nutzer können mehrere Einträge zusammenführen, Einträge direkt bearbeiten oder ihre Historie in JSON-Dateien exportieren. Farbwerte in Hex-Code werden automatisch erkannt und als Vorschau dargestellt. Für visuelles Feedback sorgt das sogenannte Copy Stack Fenster, das neue Kopiervorgänge grafisch anzeigt.

Die Software integriert sich in die Menüleiste von macOS, lässt sich beim Systemstart automatisch öffnen und unterstützt sowohl den hellen als auch den dunklen Modus. Alle Daten bleiben laut Entwickler lokal oder in iCloud gespeichert und werden nicht an externe Server weitergeleitet.

Laden im App Store
‎Awesome Copy Mobile
‎Awesome Copy Mobile
Entwickler: Evan Jones
Preis: Kostenlos
Laden
Laden im App Store
‎Awesome Copy – Clipboard Tool
‎Awesome Copy – Clipboard Tool
Entwickler: Evan Jones
Preis: Kostenlos+
Laden

28. Aug. 2025 um 14:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 41.899 weitere hätten wir noch.
    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Habs grad mal auf iPhone installiert, Text kopiert, aber da war nichts in der App (History) zu sehen?
    Oder habe ich da was falsch verstanden bei dem Tool?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Leider tut sich da auch bei mir unter iOs erstmal nichts.
    Unter settings lässt sich quasi nichts einstellen.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41899 Artikel in den vergangenen 6571 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven