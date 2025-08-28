Awesome Copy: Neue Funktionen, mobile App und iCloud-Sync

Die Mac-Anwendung Awesome Copy hat ein größeres Update erhalten und wird nun von einer eigenen iOS-Version ergänzt. Nutzer können damit ihre Zwischenablage nicht nur am Mac verwalten, sondern Inhalte auch zwischen iPhone, iPad und Mac synchronisieren.

Zur Feier des Updates bietet der Entwickler Evan Jones die Vollversion von Awesome Copy für kurze Zeit kostenlos an. Der In-App-Kauf der Mac-App wurde auf 0 Euro reduziert.

Synchronisierte Zwischenablage auf allen Geräten

Awesome Copy speichert Kopiervorgänge wie Texte, Bilder oder Dateipfade in einer verlaufsgesteuerten Liste. Über iCloud werden diese Daten automatisch zwischen Mac und iOS-Geräten abgeglichen. Wer auf dem Rechner einen Text kopiert, kann diesen unmittelbar am iPhone abrufen. Umgekehrt lassen sich auch Inhalte, die unterwegs gespeichert wurden, auf dem Mac wiederverwenden.



Die iOS-App ist für Touchbedienung optimiert. Nutzer können dort ihre Zwischenablage durchsuchen, Vorschauen von Texten und Bildern ansehen oder Einträge mit einem Tipp erneut in den Zwischenspeicher übernehmen. Außerdem lassen sich bis zu 100 kopierte Objekte in einer Verlaufsübersicht anzeigen, wobei die Anzahl in den Einstellungen angepasst werden kann.

Erweiterte Werkzeuge am Mac

Mit dem Update führt auch die Mac-App zahlreiche Funktionen ein, die das Arbeiten mit der Zwischenablage vereinfachen sollen. Dazu gehören automatische Textbereinigungen, die Umwandlung von kopierten Inhalten nach eigenen Regeln oder das Anlegen von Snippets für wiederkehrende Textbausteine. Eine OCR-Funktion erkennt zudem Text in Bildern und macht ihn durchsuchbar.

Nutzer können mehrere Einträge zusammenführen, Einträge direkt bearbeiten oder ihre Historie in JSON-Dateien exportieren. Farbwerte in Hex-Code werden automatisch erkannt und als Vorschau dargestellt. Für visuelles Feedback sorgt das sogenannte Copy Stack Fenster, das neue Kopiervorgänge grafisch anzeigt.

Die Software integriert sich in die Menüleiste von macOS, lässt sich beim Systemstart automatisch öffnen und unterstützt sowohl den hellen als auch den dunklen Modus. Alle Daten bleiben laut Entwickler lokal oder in iCloud gespeichert und werden nicht an externe Server weitergeleitet.